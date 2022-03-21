Erdoğan: Önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dijital üretimde öne çıkartacak yatırımcılara, girişimcilere, gençlere ihtiyaçlarının bulunduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen 'Forum Metaverse' programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, 'Binlerce yıldır süren nevruz geleneği her toplumda olduğu gibi milletimiz arasında da mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Buradan milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz'unu tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptıklarını anımsatarak, cuma günü de Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacaklarını belirtti.