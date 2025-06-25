Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi aile fotoğrafına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderleri ile NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere dün geldiği Hollanda'da temaslarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey kentindeki zirvenin yapılacağı alana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve binası girişinde gazetecileri selamladı. Daha sonra aile fotoğrafı çekiminin yapılacağı alana geçen Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof tarafından karşılandı. Erdoğan, Rutte ve Schoof tarafından katılan diğer liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Aile fotoğrafında Erdoğan, sağında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve solunda ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yanında yer aldı. - LAHEY