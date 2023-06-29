Erdoğan: Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını öğreteceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı ile canlı bağlantıyla bayramlaştı. Erdoğan, İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki göstererek, Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını vurguladı. Ayrıca, terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edileceğini belirtti.
Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bayramın ilk günü mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan alçak saldırı bunlardan biridir. Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında buna izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar da emellerine ulaşamayacaktır" dedi."Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz"diyen Erdoğan, "Dünyanın dört bir köşesindeki 2 milyar Müslüman'ın kalbi aynı manevi iklimde huzur ve sükün buluyor. Ancak İslam ve insanlık düşmanları, polis korumasında gerçekleştirdikleri provokasyonlarla bu iklime gölge düşürmeye çalışıyor" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız" dedi.
"21 yıllık tecrübeyi ilk günkü heyecanla birleştirerek ülkemize ve milletimize hizmet yoluculuğumuza devam edeceğiz" diyen Erdoğan, " '94 ruhunu' dirilterek şehirlerimize karabasan misali çöken fetret devrine son vereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya başta olmak üzere hizmetsizlik girdabında sürüklenen tüm şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştıracağız" ifadelerini kullandı.