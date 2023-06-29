Erdoğan: Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını öğreteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı ile canlı bağlantıyla bayramlaştı. Erdoğan, İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki göstererek, Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını vurguladı. Ayrıca, terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edileceğini belirtti.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bayramın ilk günü mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan alçak saldırı bunlardan biridir. Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında buna izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar da emellerine ulaşamayacaktır" dedi.

"21 yıllık tecrübeyi ilk günkü heyecanla birleştirerek ülkemize ve milletimize hizmet yoluculuğumuza devam edeceğiz" diyen Erdoğan, " '94 ruhunu' dirilterek şehirlerimize karabasan misali çöken fetret devrine son vereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya başta olmak üzere hizmetsizlik girdabında sürüklenen tüm şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştıracağız" ifadelerini kullandı.