Erdoğan: 'Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine üzüldüm'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Adaylardan bir tanesi, adaylıktan çekilmiş. Tabii niye çekilmiş, anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ama ne oldu da acaba çekildi, bilemiyorum" dedi. Erdoğan, "Size buradan küçük bir siyaset tüyosu vereyim. Çirkinleşen taraf, çirkefleşen taraf, kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset tehdidi ile çirkinleşiyor, kimi kürsüde dili ile çirkinleşiyor, kimi sokakta insanımıza sataşarak çirkinleşiyor" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'nın Mamak ilçesinde miting düzenledi. Erdoğan, mitingde şöyle konuştu:

"ADAYLARDAN BİR TANESİ, ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞ. DOĞRUSU ÜZÜLDÜM"

"Şimdi rakamı aldım. Alanda katlım ne kadar biliyor musunuz? Bay bay Kemal duysun; 100 bin. Maşallah. Altındağ, ne yaptın ya? Yolların kenarları zaten gümbür gümbürdü, ta buraya kadar. Ben inanıyorum ki Altındağ, pazar günü bir başka rekora imza atacak.

Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı? Var mısınız? Ona göre, sandıklar patlamalı. Altındağlı ve Mamaklı kardeşlerimin şu karşımda gördüğüm kararlılığı bizim de çalışma şevkimizi arttırıyor.

Adaylardan bir tanesi, adaylıktan çekilmiş. Tabii niye çekilmiş, anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ama ne oldu da acaba çekildi, bilemiyorum. Şimdi biz, tabii yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan, benim milletimin vereceği karar.

Evet. Bay bay Kemal'in geçmişi bu, hayal ettiği Türkiye bu. Vesayetten, darbecilerden, terör örgütlerinden, tefecilerden kurtardığımız Türkiye'ye bunlar ne verebilir? Önlerine gelene makam mevki vaat ederek, milletin kazanımlarını yıkma tehdidi savurarak bu ülkenin yönetimine talip olunur mu? Yalan ve iftira siyasetiyle belki CHP'de başkanlık koltuğunu koruyabilirsin, ama milletimiz size kendi kaderini teslim etmez.

"ÖLDÜRMEYEN ALLAH, ÖLDÜRMEZ"

Biz, Atatürk Havalimanı'na indiğimizde savaş uçakları üzerimizden geçiyordu. Ama öldürmeyen Allah, öldürmez. Dik durduk, dikleşmedik. Yola da böyle devam ettik.

İşte bu Selo… Kimdir bu Selo? Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan haindir. ve 51 Kürt kardeşimizi öldüren bu Selo; şimdi Kılıçdaroğlu, diğerleri bunu kurtarmak için canhıraş çalışıyorlar. Başaramayacaksınız. Allah'ın izniyle biz geliyoruz yine.

Şimdi bir de LGBT olayı çıktı. LGBT gibi sapkın akımlara mavi boncuk dağıtarak belki İstanbul'un belli semtlerinden, Bay Kemal, alkış alabilirsiniz. Ama bu milletin evlatları, bu ülkeyi sana teslim etmez.

"BİRİLERİ, BİZİ, SEÇİM DÖNEMİNDE ÖZELLİKLE HAVAYI BİRAZ GERMEKLE SUÇLUYORLAR"

Birileri, bizi, seçim döneminde özellikle havayı biraz germekle suçluyorlar. Ama kalkıp da terör örgütünün bu ülkeyi nasıl germek istediğini hiç konuşmuyorlar. Teröristler neler yapıyor, bunu konuşmuyorlar. Biz, ülkemizin ve milletimizin menfaatleri söz konusu olduğunda, değil havayı germek, gerekirse dünyayı da yerle bir ederiz. Bizim, tıpkı sevgimiz gibi öfkemiz de milletimiz içindir. Kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz. Ama milletimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez.

" ÇİRKİNLEŞEN TARAF, ÇİRKEFLEŞEN TARAF, KAYBEDECEĞİNİ ANLAYAN TARAFTIR"

Size buradan küçük bir siyaset tüyosu vereyim. Çirkinleşen taraf, çirkefleşen taraf, kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset tehdidi ile çirkinleşiyor, kimi kürsüde dili ile çirkinleşiyor, kimi sokakta insanımıza sataşarak çirkinleşiyor. Ben, sadece şu kadarını söyleyeyim; siz, ülkemizdeki siyasi iklime bakın ve kimin çirkinleştiğine kendiniz karar verin. Biliyorsunuz biz, yürüttüğümüz her mücadeleyi, verdiğimiz her kavgayı, ülkesinin hanesine yazdırdığımız her kazanımı milletimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimin tamamını hem de açık ara önde bitirmiş olmamız, bunun ispatıdır.

"GENÇLERİMİZE BU GENİŞLİKTE HAYAL KURMA İMKANINI, BİZİM ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ DEMOKRASİ VE KALKINMA ATILIMLARI VERİYOR"

İşte tablo bu. Buna rağmen bazı şeylerin yaşanmadan anlaşılamayacağını biliyoruz. Gençlerimizle her bir araya gelişimizde, onların hayal güçlerinin genişliğinden gerçekten çok etkileniyoruz. Peki gençlerimiz nasıl bu kadar geniş hayal gücüne sahip olabildiler? Sadece internet, sadece sosyal medya bunu sağlamaya yeterli mi? Cevabını ben söyleyeyim. Gençlerimize bu genişlikte hayal kurma imkanını, bizim ülkemizde gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları veriyor. Okullarına, üniversitelerine, yurtlarına bakıyorlar; daha iyisini, daha fazlasını hayal edebiliyorlar.

76 üniversite vardı, bu 76 üniversiteyi 208'e çıkardık. Şu anda üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. ya bunları yapan biziz. Hastaneler… Ankara'mızda şu anda işte iki tane dev şehir hastanemiz var. Her ikisinin oda sayısına baktığımız zaman, 4 bin küsür oda sayısı. Memnun musunuz şehir hastanelerinden? Bay bay Kemal'in hastanelerinden de memnun musunuz? Ah ah, o hastanelerde ölenler rehin kalıyordu, rehin. Bay bay Kemal, senin gidecek yerin yok. Bakalım hesabını nasıl vereceksin.

"ZAMAN ZAMAN SIKINTILAR YAŞASAK DA HIZLA SORUNLARI ÇÖZEREK BU YÜKSELİŞİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Dünyada yaşanan krizlerin ülkemize etkileri sebebiyle zaman zaman sıkıntılar yaşasak da hızla sorunları çözerek bu yükselişi sürdürüyoruz. İşçi ve memur ücretlerinden emekli maaşlarına, esnaf desteklerinden sosyal yardımlara kadar her alanda bunu yapıyoruz. İnsanımızın refah kaybını, gelirini artırarak süratle telafi ediyoruz.

"ANKARA'DA ALTYAPI ADINA MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI BİR ŞEY YAPTI MI YA? NE YAPILDIYSA MELİH BEY DÖNEMİNDE YAPILDI"

Artık altyapı yatırımlarımızı önemli ölçüde tamamladık. Şu Ankara'da, Allah aşkına, altyapı adına mevcut belediye başkanı bir şey yaptı mı ya? Ne yapıldıysa Melih Bey döneminde yapıldı. Belediyecilik adına en ufak bir şey, bu zat yapmadı. İstanbul da öyle. İzmir rezalet. İşte bunlara pazar günü bir ders verelim. Ardından da 2024'te yerel yönetimler… Dersini verelim. Hazır mıyız?"