Erdoğan: Muhalefetin kapasitesi ve ufku ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında yaptığı konuşmada muhalefetin kapasitesinin ve ufuklarının olmadığını belirtti. Ayrıca, bölücü örgüt elebaşının övülmesine kadar sahip çıktıklarını söyledi ve ülkenin geleceği için sorumluluklarının olduğunu vurguladı. İstanbul'un esir alınmasının verdiği zararları gördükçe içlerinin kan ağladığını ifade etti.

ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet cephesinde yaşananlar karşımızdakilerin çaplarını ve ufuklarını ortaya koymuştur"

"(Muhalefete) Bunların ülkeyi yönetebileceği kadrolarının da kapasitelerinin de olmadığı anlaşılmıştır"

"Bölücü örgüt elebaşının övülmesine kadar sahip çıkıyorlar"

"Ülkemizi asırlık hayallerle buluşturma mesuliyeti bizim omuzlarımızdadır"

" İstanbul'u esir alanların verdiği zararları gördükçe içimiz kan ağlıyor"

ANKARA - AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefet cephesinde yaşananlar karşımızdakilerin çaplarını ve ufuklarını ortaya koymuştur. "Bunların ülkeyi yönetebileceği kadrolarının da kapasitelerinin de olmadığı anlaşılmıştır. Bölücü örgüt elebaşının övülmesine kadar sahip çıkıyorlar. Ülkemizi asırlık hayallerle buluşturma mesuliyeti bizim omuzlarımızdadır. İstanbul'da kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik kimseyi bırakmayacağız. İstanbul'u esir alanların verdiği zararları gördükçe içimiz kan ağlıyor" dedi.