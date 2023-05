Erdoğan: Muhalefet partileri gerilimi körüklemeyi bırakmalı

'MUHALEFET NOKSANLIĞI VAR'

Erdoğan, milletin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde karar kıldığını ifade ederek, "Milletin zaten kararını verdiği konularda yeni dayatmalarda bulunmaktan artık vazgeçilmelidir. Akıntıya kürek çekmenin, tarihi geriye sardırmanın hiçbir faydası yoktur. Eski sistem tartışmalarını tamamen rafa kaldırmalı, bugünden itibaren sivil siyasetin en büyük kazanımı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız. Yeni şeyler söylemek lazım. Bizim vazifemiz düne saplanıp kalmak yerine yeni şeyler söylemek, ülkenin önüne yeni hedefler koymaktır. Elbette bu seçim sürecinde kimin ne yaptığını, ne söylediğini, nerede, nasıl bir pozisyon aldığını hafızamıza kaydedeceğiz. Ama bunu yaparken geçmişin geleceği gölgelenmesine de kesinlikle göz yummayacağız. Bizim de milletimizin de muhalefet partilerinden beklentisi bu yöndedir. Muhalefet ve destekçilerinin halkımıza aşağılayan, kutuplaştırıcı, gerilimi körükleyen, eski provokatör söylemlerini bir an önce terk etmesi gerekiyor. Sandıkta tecelli eden irade ile kavga edilmeyeceği gerçeğini ülkemizdeki tüm muhalefet partilerinin artık anladıklarını ümit ediyorum. Çünkü Türkiye'nin önemli bir noksanı da gerçekten demokrasideki o muhalefeti göremeyişidir. Muhalefet noksanlığı var. Türkiye bunu giderdiği anda inanıyorum ki demokrasi mücadelesi ülkemizde çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Samimi bir öz eleştiri yaptıktan sonra muhalefetin de sandıktan yükselen bu çağrıya kulak vereceğini düşünüyorum" dedi.

"Türkiye'yi bölgesinin yükselen yıldızı haline getireceğiz, bunda kararlıyız. İnşallah bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine hep beraber yapacağız. Milletimizin tüm kesimleri gibi iş dünyamızın da beklentilerinin farkındayız. Şimdiye kadar sizlerin taleplerine kulak tıkamadık. Asla sorunlarınızı görmezden gelmedik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurullarında sizlerle bir araya gelmeye hep çaba gösterdik. Her yıl bakanlarımla birlikte Türkiye Ekonomi Şuralarında sizlerle her şehrimizin her sektörümüzün meselelerini uzun uzun istişare ettik, yine edeceğiz. Bu istişarelerimizin meyvelerini her alanda beraber topladık. Sorunların çözümü noktasındaki pek çok müjdeyi de yine bu toplantılar vasıtasıyla kamuoyuyla paylaştık. İnşallah bundan sonra sizlerle yine bir araya gelecek ve bu adımları da birlikte atacağız."