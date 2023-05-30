Erdoğan: Muhalefet partileri gerilimi körüklemeyi bırakmalı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası açıklamalarda bulundu. Muhalefet partilerine çağrıda bulunan Erdoğan, depremzedelerin sorunlarına da değindi.
'MUHALEFET NOKSANLIĞI VAR'
Erdoğan, milletin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde karar kıldığını ifade ederek, "Milletin zaten kararını verdiği konularda yeni dayatmalarda bulunmaktan artık vazgeçilmelidir. Akıntıya kürek çekmenin, tarihi geriye sardırmanın hiçbir faydası yoktur. Eski sistem tartışmalarını tamamen rafa kaldırmalı, bugünden itibaren sivil siyasetin en büyük kazanımı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız. Yeni şeyler söylemek lazım. Bizim vazifemiz düne saplanıp kalmak yerine yeni şeyler söylemek, ülkenin önüne yeni hedefler koymaktır. Elbette bu seçim sürecinde kimin ne yaptığını, ne söylediğini, nerede, nasıl bir pozisyon aldığını hafızamıza kaydedeceğiz. Ama bunu yaparken geçmişin geleceği gölgelenmesine de kesinlikle göz yummayacağız. Bizim de milletimizin de muhalefet partilerinden beklentisi bu yöndedir. Muhalefet ve destekçilerinin halkımıza aşağılayan, kutuplaştırıcı, gerilimi körükleyen, eski provokatör söylemlerini bir an önce terk etmesi gerekiyor. Sandıkta tecelli eden irade ile kavga edilmeyeceği gerçeğini ülkemizdeki tüm muhalefet partilerinin artık anladıklarını ümit ediyorum. Çünkü Türkiye'nin önemli bir noksanı da gerçekten demokrasideki o muhalefeti göremeyişidir. Muhalefet noksanlığı var. Türkiye bunu giderdiği anda inanıyorum ki demokrasi mücadelesi ülkemizde çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Samimi bir öz eleştiri yaptıktan sonra muhalefetin de sandıktan yükselen bu çağrıya kulak vereceğini düşünüyorum" dedi.'DEPREMZEDELER HAKARETLERİN HEDEFİ OLDU'Erdoğan, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte gündemdeki esas konulara yoğunlaşabileceklerini belirterek, "Milletten bir kez daha güven oyu almış, güven tazelemiş bir yönetim olarak dünden itibaren çalışmaya başladık. Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılması en öncelikli meselemizdir. Depremzedelerimizi kampanya döneminde de zaten ihmal etmemiştik. Her bir şehrimize farklı tarihlerde 3-4 kez girerek afetzedelerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Şimdiye kadar 910 binden fazla çadırın 117 binden fazla konteynerin kurulumunu tamamladık. 180 bine yakın afet konutumuzun inşa süreci de hamdolsun başladı. Deprem bölgesinde 319 bini ilk 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konut inşa edeceğiz. Biliyorsunuz, bunu İzmir'de depremden hemen sonra gerçekleştirdik. Depremzedelerimizin de samimi gayretlerimizi takdir ettiğine şahit olduk. Bu vesileyle gerek 14 Mayıs'ta gerekse 28 Mayıs'ta şahsımıza çok güçlü destek veren deprem şehirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Depremzedelerimiz geride bıraktığımız haftalarla sadece kayıplarının acısıyla mücadele etmediler. Aynı zamanda sırf oy tercihlerinden dolayı insanlık tarihinin en aşağılık hakaretlerinin de hedefi oldular. Sığındıkları otel ve misafirhanelerden atılmaktan, yapılan yardımların başa kakılmasına kadar pek çok vicdansızlığa maruz kaldılar. Buna rağmen onlar dik durmaya devam ettiler. Metanetli davranmaya devam ettiler. Depremzede kardeşlerimize yönelik bu rezillikleri, bu linç kampanyalarını unutmayacak, unutturmayacağız. Ne sebeple olursa olsun afetzedelerimizin gönül yaralarının daha fazla kanatılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.'110'A YAKIN ÜLKE LİDERİYLE GÖRÜŞME YAPTIK'Erdoğan, afetin yıktığı tüm şehirleri en kısa sürede eskisinden daha görkemli, daha güvenli bir şekilde yeniden ayağa kaldıracaklarını vurgulayarak, "Depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Hatay, Maraş ve Adıyaman başta olmak üzere depremde en çok yıkıma uğrayan illerimizde her şey gibi ticari hayatta şüphesiz olumsuz etkilendi. Faaliyete geçen 13 bine yakın iş yerimizle buralardaki ticareti yeniden hep beraber canlandıracağız, canlandırıyoruz. Bir diğer ana gündem maddemiz enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntılardır. Toplumumuzun farklı kesimlerinde yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız. Vatandaşımız enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde biliyorsunuz bundan taviz vermedik. Türk ekonomisinin yıllarca başına ağrıtan yüksek enflasyon meselesini tek haneli rakamlara indirerek halkımızı rahatlatan bizdik, yine biz olacağız. Küresel ekonomideki dalgalanmalar duruldukça bunun olumlu sonuçlarını inşallah hepimiz birlikte göreceğiz. Yakın çevremizdeki krizlerin çözümünde daha fazla inisiyatif alarak barış ve istikrarın bölgemize tekrar hakim olması için çalışacağız. Diplomatik münasebetlerimizle bölge ülkeleri ile ekonomik ve ticari iş birliğimizi de güçlendireceğiz. Dün akşam itibarıyla gerek telefon diplomasisi gerekse mesajlarıyla 110'a yakın ülke lideri ile görüşmeler yaptık. Hepsiyle siyasi, askeri, ekonomik, ticari kültürel her alanda birliğimizi bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde devam ettireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.'HEDEFİMİZ GÜVENLİK VE BARIŞ KUŞAĞI TESİS ETMEK'Erdoğan, kabinenin oluşmasının ardından ziyaretlere başlayacaklarını ve kendilerine de ziyarete gelecek dünya liderleri olduğuna işaret ederek, şöyle dedi: "Hedefimiz Avrupa'dan Karadeniz'e, Kafkasya ve Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir. Bu amaç doğrultusunda son yıllarda pek çok önemli adım attık. Dost ve kardeş ülkelerle aramızdaki pürüzleri giderdik. Türk dünyasıyla bağlarımızı tahkim ettik. İslam alemi ile ilişkilerimizi ilerlettik. Yeniden Asya girişimimizle Asya kıtasına yeni bir pencere açtık. Afrika halklarıyla 'kazan kazan' temelinde sağlam iş birlikleri kurduk. Özellikle sayın Putin'le yaptığımız yine son görüşmede kendilerinin Karadeniz tahıl koridorundan gönderilecek tahılla birlikte, bunların özellikle fakir Afrika ülkelerine gönderilmesi konusundaki mutabakatımızı teyit ettik. Aynı şekilde Latin Amerika'da mevcudiyetimizi perçinledik. Balkanlar'da tüm taraflarla yakın ilişkiler geliştirdik. Batı ülkeleri ile ortak çıkarlar ekseninde de diyaloğumuzu artırdık. Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için elimizi taşın altına koyduk. Tahıl anlaşması ve bunun yanında tabii çok önemli olan bir şey de esir takasıyla diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik. Hepsinden önemlisi Türkiye'yi sonu felaketle bitecek bir çatışmanın tarafı haline gelmekten koruduk. Yani her pergelin bir ucunu ülkemize sabitleyip diğeri ile 360 derece manevra yaparak tüm ülkelerle iş birliğimizi geliştirmeye gayret ettik."'TALEPLERE KULAK TIKAMADIK'Erdoğan ayrıca, girişimci dış politikalarını; ticaretle, enerjiyle, turizmle, kültürle ve savunmayla destekleyerek devam ettireceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Türkiye'yi bölgesinin yükselen yıldızı haline getireceğiz, bunda kararlıyız. İnşallah bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine hep beraber yapacağız. Milletimizin tüm kesimleri gibi iş dünyamızın da beklentilerinin farkındayız. Şimdiye kadar sizlerin taleplerine kulak tıkamadık. Asla sorunlarınızı görmezden gelmedik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurullarında sizlerle bir araya gelmeye hep çaba gösterdik. Her yıl bakanlarımla birlikte Türkiye Ekonomi Şuralarında sizlerle her şehrimizin her sektörümüzün meselelerini uzun uzun istişare ettik, yine edeceğiz. Bu istişarelerimizin meyvelerini her alanda beraber topladık. Sorunların çözümü noktasındaki pek çok müjdeyi de yine bu toplantılar vasıtasıyla kamuoyuyla paylaştık. İnşallah bundan sonra sizlerle yine bir araya gelecek ve bu adımları da birlikte atacağız."
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023