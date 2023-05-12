Erdoğan: Meral Hanım'ı döndüren de Muharrem İnce'yi çektiren de aynı güçtür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de Halk Buluşması'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz mitingin adeta devamını görüyoruz. Geçtiğimiz pazar günü tarihi bir katılımla gerçekleştirdiğimiz büyük İstanbul mitinginde bu kardeşinize verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Fatih'in emaneti, İstanbul bir kez daha, bakın burası çok önemli. 'Zulüm 1453'de başladı' diyenlere cevabını vermiştir. Sultangazi'yle beraber İstanbul'un Pazar günü sandıkları patlatarak bu cevabı cümle aleme ilan edeceğine inanıyorum. Seçim günü yaklaştı, karşımızdaki koalisyon masasının nasıl bir intikam, nasıl bir hırs, nasıl bir rövanş duygusuyla hareket ettiği daha iyi anlaşılıyor. Biliyorsunuz daha önce masadan kalkan bir ortaklarına yapmadıklarını, demediklerini bırakmamışlardı değil mi? Sonra da eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşımıza çıkardıkları bir isme etmedik zulüm bırakmadılar. Maalesef CHP'de 10 Mayıs 2010'dan, 10 Mayıs 2023'e hiçbir şeyin değişmediği anlaşılıyor. Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Ülkemizde daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmiştir. Anlaşılan o ki şimdi de aynı yöntemle devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Buradan açık söylüyorum Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Kandil'i bay bay Kemal'in amigosu haline getiren de FETÖ'cüleri masanın kasetçisi haline getiren de aynı güçtür. Batı medyasını masanın basın bültenine dönüştüren de ülkemizin milli çıkarlarını sosyal medya mecralarının mezesi haline dönüştüren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi sadece kendisine teslim edilen her kurumu batıran, her partiyi yenilgiden koşturan bir maşadırö diye konuştu.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023