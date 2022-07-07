Erdoğan: "Turkovac'ın Malezya'da Kullanımına Sunulması Dahil ve Aşı Geliştirme Gibi Konularda Müşterek Çalışmalar Yürütmeyi Planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Yerli ve milli aşımız Turkovac'ın Malezya'da kullanımına sunulması dahil; aşı teknoloji transferi, tecrübe paylaşımı ve birlikte aşı geliştirme gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Sağlık, sağlık turizmi, savunma sanayi, eğitim ve iletişim alanlarında yeni anlaşmalar imzalamak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Erdoğan toplantıda şöyle konuştu:

"Aziz kardeşimle bugün yaptığımız görüşmelerde, ekonomi, yatırımlar, ticaret başta olmak üzere savunma sanayi, eğitim ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki çalışmalarımızı kapsamlı şekilde ele aldık. Sayın Başbakan'ın teklifi üzerine, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri 'stratejik ortaklıktan', kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Bu da münasebetlerimizin ulaştığı müstesna seviyenin yeni bir nişanesi olmuştur.

Malezya aynı zamanda ASEAN bölgesindeki en büyük ticari paydaşımız konumundadır. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık yüzde 50 artışla, 3,5 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın ilk 6 ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. Mevcut ivme, 2024 yılı için belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi kısa süre içerisinde yakalayacağımıza işaret ediyor. Hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme imkanına da kavuşacağız.

Yerli ve milli aşımız Turkovac'ın Malezya'da kullanımına sunulması dahil; aşı teknoloji transferi, tecrübe paylaşımı ve birlikte aşı geliştirme gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Sağlık, sağlık turizmi, savunma sanayi, eğitim ve iletişim alanlarında yeni anlaşmalar imzalamak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik.

Görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk. Bu kapsamda İslam dünyasını yakından ilgilendiren, Rohingya ve İslam düşmanlığı gibi meseleleri ele aldık. BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 gibi platformlarda dayanışmamızı artırarak sürdürme kararlılığımızı vurguladık.

Türkiye olarak 'Yeniden Asya' girişimimizle, 'kazan kazan' anlayışı ile Asya'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Sektörel diyalog ortağı olduğumuz ASEAN ile iş birliğimizi, diyalog ortaklığı statüsüne çıkarmayı hedefliyoruz."

YAKUB: BU YIL, MALEZYA-TÜRKİYE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN 58.YILDÖNÜMÜ

Malezya Başbakanı Yakub ise şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile verimli görüşmeler yaptık ve cesaret verici sonuçlar elde ettik. Bu, Malezya-Türkiye ilişkilerini ve iş birliğini daha kapsamlı ve stratejik düzeye kadar güçlendirme çabalarımızla örtüşmektedir. Bu yıl Malezya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 58. yıl dönümü. 2014 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuala Lumpur Malezya ve Türkiye ziyareti sırasında stratejik iş birliği çerçevesini başlattık."

ANKA / Politika