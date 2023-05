Erdoğan: Kumar masasının tek kaybedeni CHP Genel Başkanı ve seçmenidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Altılı olarak başlayan, sonradan katılanlarla 11'e çıkan kumar masasının tek kaybedeni vardır, o da CHP Genel Başkanı ve CHP seçmenidir. Bunun dışında herkesin keyfi yerinde, işler tıkırındadır." dedi.

Partisinin Beykoz'da düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yaklaşık 1,5 sene önce "altı benzemezi" bir araya getirerek bir sofra kurduğunu, her ne kadar tutmasa da Kılıçdaroğlu'nun bu masayı "Halil İbrahim Sofrası" diyerek millete pazarlamaya çalıştığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kumar masası" şeklindeki ifadesini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Fakat bu masanın, bizzat ortağı tarafından daha ziyade bir kumar masası olduğu söylendi. Kılıçdaroğlu ve masadaki arkadaşları 1,5 sene boyunca toplandılar, yediler, içtiler, eğlendiler hatta bir ara kavga bile ettiler. Sürecin sonunda toplam oyları yüzde 1'i bile bulmayan masa arkadaşları yaklaşık 40 milletvekilliğini cebe koyarak masadan kalktılar. Tüm hesabı da sürekli 'Ben hesap uzmanıyım.' diyen Kılıçdaroğlu ile CHP seçmenine ödettiler. Altılı olarak başlayan, sonradan katılanlarla 11'e çıkan kumar masasının tek kaybedeni vardır, o da CHP Genel Başkanı ve CHP seçmenidir. Bunun dışında herkesin keyfi yerinde, işler tıkırındadır. Kılıçdaroğlu, bizzat masadaki arkadaşları tarafından tezgaha getirilmiş, kandırılmış, tüm hesabı tek başına ödemekle yüz yüze bırakılmıştır. Türk siyaseti, tarihin en büyük siyasi dolandırıcılık olayına sahne olmuştur. CHP Genel Başkanı'nın 14 Mayıs'tan beri giderek çirkinleşen siyaset dilinin gerisinde işte bu aldatılmışlık duygusu vardır. Milletin yarısını vatanını satmakla itham etmesinin sebebi işte budur. Kendine oy vermeyen herkese hakaret etmesinin sebebi işte budur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'deki terör baronlarının desteği de Kılıçdaroğlu'nu kurtaramamıştır. Şimdi isterseniz Kılıçdaroğlu'nun kimlerle iş tuttuğuna şöyle bir bakalım." ifadelerinin ardından Kılıçdaroğlu ile terör örgütü PKK'nın elebaşlarının ve bazı HDP'lilerin konuşmalarının yer aldığı video gösterildi.

Videoda, Yeşil Sol Partiden Sırrı Sakık'ın "Siz Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne yazar, it sürüleri, it sürüleri, it sürüleri." dediği görüntülerin gösterildiği sırada Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in partisi ve görüyorsunuz ne diyor? 'General olsa ne yazar, it sürüleri, it sürüleri, it sürüleri.' Ben tabii buradan yargıya da sesleniyorum. Ey yargı, bu adamla ilgili şu ana kadar attığınız bir adım var mı, yaptığınız herhangi bir şey var mı? Ben yargıyı da göreve davet ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videonun bitiminde, "Aylardır Kandil'den ve uzantılarından gelen açıklamalar bunlar, devamı var. Bunun dışında daha birçok destek beyanı, manşet, sosyal medya mesajı ve röportaj var. Erdoğan bu ülkenin başında olduğu sürece, 323 Cumhur İttifakı (milletvekili) parlamentoda olduğu sürece siz bunların hiçbirini yapamazsınız ve Kandil'i de bunların başına çökerteceğiz. Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek'i, Bestler Deresi'ni çökerttiğimiz gibi Kandil'i de çökerteceğiz. İnşallah yarın sandıklara gittiğimizde bunların hesabını da soracağız. Vereceğimiz oylarla bir daha böyle rezilliklerin yaşanmasının önüne

geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye düşmanı odakların bu emaneti gasbetmesine izin vermedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin ülkeye ve millete hizmet yolculuğunun adı olduğunu, siyasetin ancak millet için milletle beraber yapıldığında anlamlı olduğunu yoksa oturulan koltukların ve makamların hiçbir anlamı olmadığını belirtti.

Siyasete hep bir sorumluluk ve vazife şuuruyla yaklaştıklarının altını çizen Erdoğan, sandıkta verilen her oyu kutlu bir emanet olarak gördüklerini, tevdi edilen her göreve yine bir emanet olarak baktıklarını dile getirdi.

İBB Başkanlığı dönemine de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Siz bize önce sadece milletimizin değil tüm dünyanın göz bebeği olan bu güzel şehri emanet ettiniz. Daha sonra 2002'de Anadolu İhtilali'ni yaparak başbakan sıfatıyla tüm Türkiye'yi emanet ettiniz. 2014 yılında da devletimizin ve milletimizin en yüksek temsil makamı olan cumhurbaşkanlığını emanet ettiniz. 1994'ten beri bize verdiğiniz her emaneti namusumuz bilip gerektiğinde canımız pahasına en güzel şekilde taşıdık. Ne terör örgütlerinin ne vesayet güçlerinin ne de Türkiye düşmanı odakların bu emaneti gasbetmesine izin vermedik. 85 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu yüreğimizde hissederek gece gündüz demeden çalıştık. Eksiği fazlasıyla yaptıklarımız ve yapmak isteyip de yapamadıklarımızdan sizlerin emanetini alnımızın akıyla hamdolsun buraya kadar getirdik."

"Son 21 yıldır milletimiz bize emanetti, yarın biz de milletimize emanetiz"

Cumhurbaşkanı seçiminin yarın gerçekleştirilecek ikinci turuna işaret eden Erdoğan, "Şimdi önümüzde yine bir karar anı var. Yarın sadece kendimizle ilgili değil, evlatlarımızın, ülkemizin istikbaliyle ilgili de çok hayati bir karar vereceğiz. Sizlerin emanetine asla leke bulaştırmamış bir kardeşiniz olarak 5 yıl daha bu göreve talibiz. Son 21 yıldır Türkiye bize emanetti, yarın biz de Türkiye'ye emanetiz. Son 21 yıldır milletimiz bize emanetti, yarın biz de milletimize emanetiz. Tıpkı bizim gibi sizlerin de emanete halel getirmeyeceğinize inanıyorum. Milletimizin en doğru kararı vereceğinden asla şüphe duymuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hikmet dolu şu tavsiyelerine ram oluyoruz." diyerek "Hak, şerleri hayreyler/ Zannetme ki gayreyler/ Arif anı seyreyler/ Mevla görelim neyler/ Neylerse güzel eyler." dizelerini okudu.

Alandaki vatandaşlara, "Şimdi vedalaşmadan önce şöyle bir kavlimizi yenileyelim istiyorum. Hazır mıyız? Öyle bir haykıralım ki tüm Türkiye duysun." diyerek seslenen Erdoğan, katılımcılarla birlikte "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini tekrarladıktan sonra "Sandıklar size emanet. Ülkem sizlere emanet." diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile vatandaşları selamladı. Erdoğan, alanda seslendirilen "Duyanlara duymayanlara" şarkısına da eşlik etti.

(Bitti)