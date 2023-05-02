Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var (2)

'BAY BAY KEMAL SENİN ARKADAŞIN KANDİL'Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Kandil'den ne diyordu birisi, 'Bunların bayrağı var mı, ezanı var mı, dini var mı? Ne diyor, 'Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'nadır'.

'BAY BAY KEMAL SENİN ARKADAŞIN KANDİL'

Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Kandil'den ne diyordu birisi, 'Bunların bayrağı var mı, ezanı var mı, dini var mı? Ne diyor, 'Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'nadır'. Şimdi dini, diyaneti, bayrağı, ezanı olmayan kimler destekliyor Bay Bay Kemal'i, bu teröristler. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Evet Bay Bay Kemal senin arkadaşın Kandil. Onlarla beraber bu yoldasın ama Bay Bay Kemal, 14 Mayıs'ta bu aziz millet benim sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek. Buna hazır mıyız? Bize olan husumetlerinin sebebi de ülkemizi 21 yıldır her alanda dünyayı hayran bıraktık. Dünyanın devler ligine ülkemizi taşıdık. Bizden öncekiler gibi vesayete eyvallah etseydik darbecilere teslim olsaydık, terör örgütlerinin başını ezmeseydik, Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek'i, Bestler Deresi'ni bunlara mezar ettik mi? İşte şimdi bu terör örgütünün parlamentodaki uzantıları AK Parti'yi kabul edebilirler mi. Kandil'den ne diyor, 'AK Parti'yi, bunları destekleyemeyiz, biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz.' Bu güzel bir ifade, onların Bay Bay Kemal'i desteklemeleri bizim doğru yolda olduğumuzun ifadesidir" diye konuştu.

"100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz diyor. Diyen kim HDP'li. Bu masada bu da var. Bay Bay Kemal sana bu yolu açmaz milletim. 14 Mayıs'ta bu hesabı sana benim milletim soracak. Cumhuriyeti değiştirmekten, vatan topraklarını bölmekten söz edenlerin hepsi de Cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorlar. 'Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız' diyenlerin vatan ve bayrağa yaptıkları hakaretleri daha ne kadar sineye çekeceksiniz? Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz? 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız. Sizlerden seçim gününe kadar dostlarınızı, arkadaşlarınızı, komşunuzu ikna etmenizi bekliyorum."