Erdoğan: Kılıçdaroğlu'na bakanlık teklifi yapmadık
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na bakanlık teklifi yapılmadığını belirtti. Ayrıca, rakipleri olan Kılıçdaroğlu'nun vizyon sahibi olmadığını ve üretemediğini söyledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın görüşmesine ilişkin, "Kılıçdaroğlu'ndan ona 3 bakanlık teklifi yapılmış. Biz kesinlikle bir pazarlık siyaseti yapmayız. Ahlak ve ilke temelli siyaset yaparız dedik. Bu minval üzere de Numan Bey görüşmesini o şekilde yaptı. Demek istediği şey İçişleri Bakanlığı noktasında böyle bir talebi oldu. Numan Bey de 'Bunu Cumhurbaşkanımız kabul etmez' deyince bağ koptu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNNTürk- Kanal D ortak yayınında konuştu. Erdoğan, 'Bizim rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet' dediniz; neden bunu söylüyorsunuz?' sorusuna, "Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Kendi rekorlarımızı daha da yükseltmenin çabası içinde olduk. Karşımızda da vizyon sahibi, yenilikçi, bizimle eser ve hizmetle yarışacak ne yazık ki bugüne kadar bir muhalefet bulamadık ve Türkiye'nin, Türk demokrasinin en büyük talihsizliği de zaten bu. Yani üretemeyen, eser ortaya koyamayan muhalefetle yarışmak. Tabi bugün Kılıçdaroğlu'nun televizyonda bir açıklaması oldu. ve bu açıklamasında da bizi televizyonlara falan davet ediyor. Televizyona davet ediyorsun da televizyonda benle neyi konuşacaksın? Ortaya koyduğun herhangi bir eserin yok. ve bunun yanında bir vizyonun yok. Yani seninle ben Okmeydanı SSK Hastanesini mi konuşacağım? Tabi bütün bunlarla beraber öyle bir noktaya geldin ki artık Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için Kandil'in parlamentodaki uzantılarıyla geçip bu seçim sürecinde onların desteğini isteyecek kadar zaafa düştün ve bütün bunların yanında bir de maalesef yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara gittin 40 kadar milletvekili verdin. Bunları mı konuşalım senle?" diye konuştu.SİNAN OĞAN'IN DESTEĞİErdoğan, cumhurbaşkanı adaylarından olan ve ilk turda yüzde 5.2 oy alan Sinan Oğan'ın kendisine desteğinin açıklamasının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Şu anda tabii Sinan Bey'in yani bize katılımındaki farklılık herhangi bir pazarlık vesaire filan değil. Şu anda Sinan Bey yarın akşam, diğer akşam bildiğim kadarıyla bazı televizyon programlarında yayınları var. ve yarın da yine Mevlüt Bey ile Mehmet Bey ile birlikte de Antalya'da oralarda bazı ziyaretler yapacaklar. Yani şu anda adeta Cumhur İttifakı'nın bir parçası gibi çalışmalara başlamış durumda. Tabi bu önemli bir gelişme. ve taban şu anda bu yapıyı, bu hali gördüğü zaman Antalya gibi yerde inanıyorum ki çok daha farklı bir yaklaşımla değerlendirmesini yapacaktır. Bu 5.2, bu 5.2 olabilir fazla olabilir eksik olabilir. Önemli olan ortaya çıkan sinerjiyi değerlendirmektir."'BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL'Erdoğan, 'Bir pazarlık söz konusu mu?' sorusuna ise "Böyle bir şey yok. Bu bir defa benim yapımda zaten böyle bir şey söz konusu değil. Bu Kılıçdaroğlu'nun yapısında bu. Kılıçdaroğlu bu tür şeylerde her tür şeyi verebiliyor. İşte bunu malum bu toplamı 1 puan etmeyen partilere verdiği 40 tane milletvekilliği var. Bu 40 tane milletvekili ile ne yaptı; kendi partisini adeta eritti. Şimdi pazar gününden sonra biliyorsunuz de devenin kuyruğu kopacak. Pazardan sonra. Bunun hesabını kendi tabanı ona soracak. Şimdi taban henüz burayı görmüyor hatta başka yere gidiyor. Burada ortaklar içerisinde de bazı kopuşlar olacak. Ben diyorum ki 'biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz' ve bölücü terör örgütü, bunun yanında Türk dünyası ile ilişkiler konularında biz Sinan Oğan ile aynı şeyi paylaşıyoruz" değerlendirmede bulundu.'1 MİLYON MÜLTECİ BRİKET EVLERDE İSKAN EDİLEBİLECEK'Erdoğan, mülteciler konusunda ise "Mülteciler konusunda da tabi biz kendisine şunu da söyledik, dedik bak; 'Yani şu anda Suriye'nin kuzeyinde bizim briket evler diye bir planımız var' ve bu briket evleri biz STK'lar vasıtasıyla orada kuruyoruz ama bu arada yeni bir adım daha var. O da Katar bir destek veriyor. ve Katar'ın verdiği destekle de 1 milyon mülteciyi iskan edebileceğimiz inşallah bir konut yapımına Suriye'de gerçekleştireceğiz. 1 milyon mülteci burada iskan edilebilecek" dedi.Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '10 milyon Suriyeli var ve 10 milyon daha gelecek' iddiasının sorulması üzerine şu yanıtı verdi: "Bu adam yalancı. Bu adam sirk canbazı. Devletin yetkili kurumları rakam şu diyor o hala kalkıyor bunu diyor. Şu anda 3 milyon 388 bin Suriyeli sığınmacı var Türkiye'de. Ama bunlara kalırsa '10 milyon geldi ve 10 milyon daha gelecek' diyor. Niye bu kadar yalancısın? Biraz dürüst ol da vatandaşta sana inansın. Her şeyi yalan üzerine kurulu. Şimdi bildbordlar asmışlar. 'Suriyeliler dönecek' diyor. Aralara da tireleri koymuş. Bu ne demek; 'yapamayacağım ben bunu' demek."'KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZDAĞ'A 3 BAKANLIK TEKLİFİ YAPILMIŞ'
Erdoğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olmasının hatırlatılması üzerine, "Bu akşam bunu Numan Bey açıkladı. Böyle bir talebinin olduğunu da söyledi. Kılıçdaroğlu'ndan ona 3 bakanlık teklifi yapılmış. Numan Beye de bu konuda özellikle AFAD gibi bir bakanlık veyahutta İçişleri Bakanlığı, AFAD'ın malum bağlı olduğu bakanlık, eğer bu verilirse, bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımlar atılırsa kabul edebilirim' gibi. Numan Beyde bunu bu akşam televizyon kanalında açıkladı. Böyle bir teklifi, böyle bir talebi olmuş. Numan Beyde kendisine 'cumhurbaşkanımız bu tür taleplere kapalıdır' demiş. Biz kesinlikle bir pazarlık siyaseti yapmayız. Ahlak ve ilke temelli siyaset yaparız dedik. Bu minval üzere de Numan Bey görüşmesini o şekilde yaptı. Demek istediği şey İçişleri Bakanlığı noktasında böyle bir talebi oldu. Numan Bey de 'Bunu cumhurbaşkanımız kabul etmez' deyince bağ koptu" dedi.
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023