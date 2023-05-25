Erdoğan: Kılıçdaroğlu'na bakanlık teklifi yapmadık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın görüşmesine ilişkin, "Kılıçdaroğlu'ndan ona 3 bakanlık teklifi yapılmış. Biz kesinlikle bir pazarlık siyaseti yapmayız. Ahlak ve ilke temelli siyaset yaparız dedik. Bu minval üzere de Numan Bey görüşmesini o şekilde yaptı. Demek istediği şey İçişleri Bakanlığı noktasında böyle bir talebi oldu. Numan Bey de 'Bunu Cumhurbaşkanımız kabul etmez' deyince bağ koptu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNNTürk- Kanal D ortak yayınında konuştu. Erdoğan, 'Bizim rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet' dediniz; neden bunu söylüyorsunuz?' sorusuna, "Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Kendi rekorlarımızı daha da yükseltmenin çabası içinde olduk. Karşımızda da vizyon sahibi, yenilikçi, bizimle eser ve hizmetle yarışacak ne yazık ki bugüne kadar bir muhalefet bulamadık ve Türkiye'nin, Türk demokrasinin en büyük talihsizliği de zaten bu. Yani üretemeyen, eser ortaya koyamayan muhalefetle yarışmak. Tabi bugün Kılıçdaroğlu'nun televizyonda bir açıklaması oldu. ve bu açıklamasında da bizi televizyonlara falan davet ediyor. Televizyona davet ediyorsun da televizyonda benle neyi konuşacaksın? Ortaya koyduğun herhangi bir eserin yok. ve bunun yanında bir vizyonun yok. Yani seninle ben Okmeydanı SSK Hastanesini mi konuşacağım? Tabi bütün bunlarla beraber öyle bir noktaya geldin ki artık Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için Kandil'in parlamentodaki uzantılarıyla geçip bu seçim sürecinde onların desteğini isteyecek kadar zaafa düştün ve bütün bunların yanında bir de maalesef yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara gittin 40 kadar milletvekili verdin. Bunları mı konuşalım senle?" diye konuştu.

Erdoğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olmasının hatırlatılması üzerine, "Bu akşam bunu Numan Bey açıkladı. Böyle bir talebinin olduğunu da söyledi. Kılıçdaroğlu'ndan ona 3 bakanlık teklifi yapılmış. Numan Beye de bu konuda özellikle AFAD gibi bir bakanlık veyahutta İçişleri Bakanlığı, AFAD'ın malum bağlı olduğu bakanlık, eğer bu verilirse, bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımlar atılırsa kabul edebilirim' gibi. Numan Beyde bunu bu akşam televizyon kanalında açıkladı. Böyle bir teklifi, böyle bir talebi olmuş. Numan Beyde kendisine 'cumhurbaşkanımız bu tür taleplere kapalıdır' demiş. Biz kesinlikle bir pazarlık siyaseti yapmayız. Ahlak ve ilke temelli siyaset yaparız dedik. Bu minval üzere de Numan Bey görüşmesini o şekilde yaptı. Demek istediği şey İçişleri Bakanlığı noktasında böyle bir talebi oldu. Numan Bey de 'Bunu cumhurbaşkanımız kabul etmez' deyince bağ koptu" dedi.