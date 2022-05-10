Erdoğan: Kazakistan'la ticarette 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 5,3 milyar doları aştığını belirterek, "Böylece 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefimizi, kısa sürede geride bırakmış olduk. İnşallah birlikte atacağımız adımlarla aynı hızla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev ile katıldığı imza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Tokayev'e 'hoş geldiniz' dileklerini ileten Erdoğan, "Kazakistan nasıl bizim ata yurdumuzsa Türkiye de Kazak kardeşlerimizin ikinci evidir. Yahya Kemal Beyatlı'nın Fuat Köprülü'ye 'Sen Ahmet Yesevi'ye bak. Bizim köklerimizi orada bulacaksın' dediği söylenir. Anadolu'yu bizlere vatan kılanlar, Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmet ocağında pişen gönül erleridir. Piri Türkistan Yesevi Hazretleri'nin uyandırdığı çerağların ışığı asırlardır olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Kazakistan için çok önemli stratejik ortaktır. Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerimizin ilişkilerini geliştirmeye yaptığı katkıyı yüksek olarak değerlendiriyorum. Halkımız adına memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Altay'dan başlamış olan Kazak göçünün kutsal Anadolu topraklarına ulaşmasının bu sene 70'inci yıldönümü olduğunu belirtmek isterim. Kardeşlerimize dönemin Başbakanı Sayın Adnan Menderes kucak açarak karşılamıştı."