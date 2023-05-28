Erdoğan'ın zaferi Uşak'ta kutlandı

Seçimlerin ilan edilmeyen kesin sonuçlarına göre 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan seçim zafer için Uşak'ta binlerce vatandaş sokaklara döküldü.

Sabah saat 08.00'da başlayan Cumhurbaşkanlığı Seçimi saatler 17.00'ı gösterdiğinde son buldu. Yapılan seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçildi açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Uşak'ta binlerce vatandaş sokaklara döküldü. Kentin her noktasında kutlama yapan vatandaşlar akşam saatlerinde kent meydanındaki miting alanına geldi. Tırla, kepçeyle, iş makinası gibi araçlarla da meydana gelen vatandaşlar renkli görüntülere sebep oldu.

Mitingde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise kutlanan zafer için Allah'a şükretti. Uşak'ın bir kez daha "Recep Tayyip Erdoğan" dediğini söyleyen Başkan Mehmet Çakın, "Uşak yeniden 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi, Uşak yeniden 'Türkiye yüzyılı' dedi, Allah'a şükürler olsun. Bugün gösterdi ki Uşak her zaman reisinin yanında olacak inşallah. Bugün dünyanın neresinde bir mazlum varsa sevindi. Din, dil, ırk bakmaksızın nerede bir mazlum varsa Recep Tayyip Erdoğan için dua etti ve Allah'a şükürler olsun bütün engellemelere, bütün sıkıntılara, bütün zorluklara rağmen çok şükür milletimiz, Anadolu yeniden 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi, yeniden 'Türkiye yüzyılı' dedi" ifadelerini kullandı. - UŞAK