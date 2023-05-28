Erdoğan'ın zaferi Gaziantep'te kutlandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın öndü tamamlaması Gaziantep'te coşku ile kutlandı.

CUMHURBAŞKANI Seçimi ikinci oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın öndü tamamlaması Gaziantep'te coşku ile kutlandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin olmayan sonuçlarına göre Erdoğan için Gaziantep'te coşkulu kutlama yapıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla kutlamalara başlayan vatandaşlar AK Parti İl Başkanlığına akın etti. Davul-zurna eşliğinde halaylar çeken vatandaşlar araçları ile uzun kuyruklar oluşturarak konvoy yaptı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Türkiye Yüzyılı'nın milletin yüzyılı olacağını söyleyerek, bu seçim ile birlikte tüm herkesin zafer kazandığını belirterek, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtik. Milletimiz ile birlikte yola devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı milletimizin yüzyılı olacak. Türkiye kazandı, Gaziantep kazandı. Türkiye yüzyılının anahtarı milletimizdeydi. Bu anahtar ile bugün bismillah dedik. Gece gündüz demeden çalışan teşkilatımızdan Allah razı olsun. Şimdi tekrar çalışma zamanıdır??dedi.

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