Erdoğan'ın oy oranı en çok Iğdır'da yükseldi, Kılıçdaroğlu'nun ise Bilecik'te

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan oy oranının en çok yükseldiği il yüzde 7,93 puan ile Iğdır olurken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 5,27'lık puanla Bilecik oldu. Erdoğan, 81 ilin tamamında oy oranını arttırırken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı 11 ilde düştü.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan oy oranının en çok yükseldiği il yüzde 7,93 puan ile Iğdır olurken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 5,27'lık puanla Bilecik oldu.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 81 ilin tamamında ilk tur sonucuna göre oy oranını arttırdı. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 11 ilde düştü. Resmi olmayan verilere göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının en çok yükseldiği il, yüzde 7,93 puan ile Iğdır oldu. Erzurum'da ise Erdoğan'ın aldığı oy oranı yüzde 4,97 puan arttı.

Kılıçdaroğlu'nun oy oranı en çok Bilecik, Eskişehir ve Bursa'da yükseldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda oy oranının en çok yükseldiği iller Bilecek yüzde 5,27 puan, Eskişehir yüzde 5,02 puan ve Bursa yüzde 4,73 puan oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'ta oyların yüzde 82,5'ini almayı başardı. Bayburt'u Gümüşhane 78,5, Çankırı 76,8, Yozgat 76,4, Rize 75,9, Kahramanmaraş 75,8, Aksaray 75,4 ve Erzurum 73,6'lık oy oranlarıyla takip etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy aldığı şehirler ise yüzde 82,8 ile Tunceli, yüzde 76,3 ile Şırnak ve yüzde 71,6 ile Diyarbakır oldu. İzmir 67,1, Edirne 66,9 ve Muğla 66,5'lik oy oranıyla Kılıçdaroğlu'nun en çok oy aldığı ilk 10 ilde yer alması dikkat çekti. - BİLECİK

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023