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Erdoğan ile DEM Parti ile ne zaman görüşecek? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Erdoğan ile DEM Parti ile ne zaman görüşecek? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyetinin görüşme tarihine ilişkin, "Görüşme için Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama bekleyelim. Bu hafta içerisinde bir görüşme bekleniyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump'un açıklamaları ve ABD'nin belirlediği yeni gümrük vergileri hakkında konuşan Yılmaz, "Belirsizliklerin olduğu, iyi takip etmemiz gereken bir süreç. Türkiye avantajlı görünüyor. Önümüzdeki süreç tamamlanmış değil. Birkaç ayda toz dumanın yatıştığı, dünya ticaretinin geldiği durumu göreceğiz. Dünya ticaretinde yeni bir dönem başlıyor. Yeni şekillenmeyi çok iyi takip etmek durumundayız. Tarifenin düşük olması olumlu. Bu hadise ile emtia fiyatlarında düşüş var. Eksi tarafı var" diye konuştu.

"BU HAFTA İÇERİSİNDE GÖRÜŞME BEKLENİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyetinin ne zaman görüşeceği sorusu üzerine Yılmaz, "Terörsüz Türkiye çok çok önemli. Bu hafta içerisinde bir görüşme bekleniyor. En kısa sürede silahların bırakılmasını, terör örgütünün kendisini feshetmesini bekliyoruz. Beklentimiz en kısa sürede terörsüz Türkiye sürecinin sonuçlanması. Görüşme için Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama bekleyelim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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