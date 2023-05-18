Cumhurbaşkanı Erdoğan, şoför esnafıyla buluşma programında yaptığı konuşmada ikinci turda rekor bir oyla milletin kendisine Cumhurbaşkanlığı görevini tekrar tevdi edeceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkinci turda rekor bir oyla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini tekrar tevdi edeceğine inanıyorum"

"Kimseyle pazarlığımız yok. Bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Milletimizden talimat alıyoruz"

"Gabar petrolünü çıkardığımız andan itibaren halkımız ondan da istifade edecek"

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde şoför esnafıyla buluşma programında "İkinci turda rekor bir oyla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini tekrar tevdi edeceğine inanıyorum" dedi.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023