Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'ta resmi törenle karşılandı Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun son durağı Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun son durağı Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın ardından Balkan turunun son ayağı olan Hırvatistan'a dün akşam saatlerinde geldi. Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan tarafından karşılanan Erdoğan, temaslarına bugün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zagreb'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kıtayı selamladı. İki lider daha sonra görüşmeye geçti. - ZAGREB Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan Sırbistan Politika Haberler

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