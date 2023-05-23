Erdoğan: Hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Rumeli'den Kafkasya'ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık. Ortak tarih, dil, inanç ve kültür birliği içinde olduğumuz tüm ülkelerle yeniden kucaklaştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Balkan devletleri ve Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Türkiye; Çerkes'i, Tatar'ı, Gagavuz'u, Arnavut'u, Pomak'ı, Boşnak'ı, Türkmen'i, Ahıska'sı, Özbek'i, Uygur'uyla tarih boyunca dara düşen her kardeşine 'eman ve esenlik yurdu' oldu. Biz de 'nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa, oradayız' şiarıyla, Rumeli'den Kafkasya'ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık. Ortak tarih, dil, inanç ve kültür birliği içinde olduğumuz tüm ülkelerle yeniden kucaklaştık. Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurarak, Türk Cumhuriyetleriyle bağlarımızı daha da güçlendirdik. Can Azerbaycan'la birlikte, 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı özgürlüğüne biz kavuşturduk. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle ecdat yadigarı eserleri ayağa kaldırdık, şehitliklerimizi yeniden ihya ettik. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfımızla; dilimize, tarihimize, medeniyet değerlerimize sahip çıktık" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı, TRT ile beşeri ve ticari bağları perçinlediklerini söyleyen Erdoğan, "Kızılay'ımız, AFAD'ımız, sivil toplum kuruluşlarımızla zor günlerinde kardeşlerimizin imdadına koştuk. Bosna-Hersek'te sel felaketi, Arnavutluk'ta deprem yaşandığında kardeşlerimizin yanında ilk biz olduk. 21 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız neticesinde, yüzyıllık hasretin ardından evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra da merhum Aliya'nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.