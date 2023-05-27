Erdoğan: Hangi siyasi partiye gönül verirse versin, iradesini meşru yollarla gösteren tüm seçmenler kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen mitingde vatandaşa seslendi. Erdoğan, "Yarın sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Resmi rakamı aldık. Yolları bir tarafa, alanda ne kadar var. 70 bin şu anda katılım var. Burada 70 bin kişi olduğuna göre bu akşam durmak yok. Ne yapacağız büyün akraba, dost, eş, herkesi arıyor muyuz? Herkesi yarın sandıklara gitmeye muhakkak rehavete kapılmadan teşvik ediyor muyuz? Yarın akşam ben Beykoz'dan müjde bekliyorum. Bugün Beykoz, bir başka muhteşem. Güzel Beykoz'un güzel insanlarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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İRADESİNİ MEŞRU YOLLARLA GÖSTEREN TÜM SEÇMENLER KAZANACAK

O TORBALARDAN DA CUMHUR İTTİFAKI ÇIKACAK

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023