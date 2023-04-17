Erdoğan, "Göreve geldiğimizde bu bölge, çukur, çamur pisliklerle dolu olan bir yerdi.

Erdoğan, "Göreve geldiğimizde bu bölge, çukur, çamur pisliklerle dolu olan bir yerdi. Ataşehir olmasına bakmayın, Ata'yla uzaktan yakından alakası yoktu buranın. Fikirtepe de berbat bir yerdi. Orada bir tane köşk vardı, köşk dışında rezaletti. Orayı kentsel dönüşümle aldık, bugünkü hale getirdik. Birer can pazarına dönmüş yollardan biz kurtardık" - İSTANBUL