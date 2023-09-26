Erdoğan: Gençlere 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz (2)

'TÜRKİYE'YE YÖNELİK İLGİ TÜM DÜNYADA ARTTI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisinin gücünü ve milletin iradesine sahip çıkma azmini gösteren son seçimlerle birlikte Türkiye'ye yönelik ilginin tüm dünyada artmış durumda olduğunu ifade ederek, "Bu hakikati Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittiğimiz ziyarette bir kez daha müşade ettik. Birleşmiş Milletler'in tam karşısında yer alan Türk Evi'miz bu sene de diplomasinin en önemli merkezlerinden biriydi. Türk evinde Cezayir, Polonya, Güney Afrika Cumhurbaşkanları ile Gürcistan, İtalya, Yunanistan, İsrail, Malezya başbakanları ve NATO Genel Sekreterinin de aralarında olduğu pek çok liderle görüşmeler gerçekleştirdik. Vatandaşlığımıza kabul ettiğimiz Ahıska Türkü kardeşlerimize kimliklerini takdim ettik. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin toplantısında bu ülkede yaşayan vatandaşlarımız da hasret giderdik. 'Dünya 5'ten büyüktür' tespitimize hak ve destek verenlerin sayısı günden güne artıyor. Son olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'te ülkemizin tezlerine benzer ifadelerle reform çağrısında bulundu. Genel Kurul'a hitabımızda ise küresel meselelere dair bir ufuk turu yaptık. Genel kurul konuşmamızda hem İslam düşmanlığıyla mücadelenin ehemmiyetine dikkat çektik hem de küresel lobilerin hedefindeki aile kurumuna sahip çıkılması gerektiğini ifade ettik" dedi.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNACAĞIZ'

Erdoğan, konuşmasının devamında, "Ülkemiz içinde hayata geçireceğimiz özgün projelerle hem örnek olacak hem de aile kurumunun güçlendirilmesini sağlayacağız. Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de hatırlayalım; Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik bankasına dair kanun teklifini meclisimizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'IĞDIR- NAHÇIVAN DOĞALGAZ BORU HATTININ TEMELİNİ ATTIK'

Erdoğan, dün Nahçivan'a bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatarak konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Dün Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in 'Türk Kapısı' olarak nitelendirdiği Nahçivan'daki kardeşlerimizle kucaklaştık. Azerbaycan'a ve Arta Asya'ya açılan kapımız olan Nahçıvan jeopolitik konumu itibari ile de bizler için ayrı bir stratejik öneme sahiptir. Dünkü ziyaretimizle bunu tahkim ettik. 2020 yılındaki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz toplam 80 bin 150 metrelik Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattının temelini attık. Günlük 2 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip projelerle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamı karşılanacaktır. Dün enerji, ulaşım, konut alanlarında imzaladığımız 3 yeni anlaşmayla Azerbaycan'la işbirliğimizi güçlendirdik. Nahçıvan ziyaretimiz aynı zamanda önemli mesajlar da içeriyordu. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarısından hepimiz gurur duyduk. Muzaffer Azerbaycan ordusunu buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Gerek harekat sırasındaki çatışmalarda gerek mayın patlaması sonucunda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına sabrı cemil, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tam 30 yıl boyunca yaşadıkları onca acıya zulme ve katliama rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ'daki Ermenilere yönelik sergilediği insani tavır her türlü takdirin üzerindedir."

'BÖLGEDE ÇÖZÜMSÜZLÜKTEN BESLENEN KİMİ DEVLETLERİN İDDİALARI SAFSATA'

Erdoğan, Azerbaycan'ın çatışma bölgesindeki sivillerin zarar görmemesi için her türlü önlemi aldığına değinerek şunları söyledi:

"Operasyon sırasında sivillerin zarar görmemesi için gereken tüm önlemler alınmıştır. İnsani yardımların ulaştırılmasında da Azerbaycan makamları olağanüstü çaba göstermişlerdir. Yıllardır bölgedeki çözümsüzlükten beslenen kimi devletlerin iddialarının tamamı safsatadan ve iftiradan ibarettir. Ermenistan'ın da dışarıdan ve diyasporadan gelen bu tür kışkırtmalara prim vermemesini bekliyoruz. Ermeni halkının refahı, huzuru, esenliği komşularıyla kavgadan değil barıştan ve işbirliğinden geçmektedir. Türkiye bölgenin kalıcı barışa kavuşması için üzerine düşeni yapmaktan çekinmemiştir, bundan sonra da çekinmeyecektir. İnşallah Zengezur Koridoru'nu da en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan ile karayolu ve demir yolu irtibatımızı Nahçıvan üzerinden kesintisiz hale getireceğiz. Komşumuz İran'ın da dahil olacağı ortak projelerle bölgemize inşallah bir barış ve refah havzasına çevirmeyi istiyoruz. Kimseyi dışlamadan ve dışarıda bırakmadan bu süreci yöneteceğiz. Bugün Ulaştırma Bakanımız gerek Zengezur koridoru gerek Irak ve Körfez ülkeleri ile birlikte hayata geçireceğimiz kalkınma yolu gerekse ülkemizin diğer kritik ulaştırma projeleri ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Muhalefetin engelleme çabalarına rağmen son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız devasa ulaştırma yatırımlarına yenilerini bekleyeceğiz."