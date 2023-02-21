Erdoğan: Gaziantep'te 37 Bin 645 Bölümden Oluşan 16 Bin 211 Bina Yıkık, Acil Yıkılacak ve Ağır Hasarlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı’nda; “Gaziantep’te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesi tamamlandı. Buna göre, 37 bin 645 bağımsız bölümden oluşan 16 bin 211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Nurdağı’nda ise, 5 bin 549 bina ile 13 bin 463 bağımsız bölümün kullanıma elverişli olmadığı tespit edildi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda; "Gaziantep'te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesi tamamlandı. Buna göre, 37 bin 645 bağımsız bölümden oluşan 16 bin 211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Nurdağı'nda ise, 5 bin 549 bina ile 13 bin 463 bağımsız bölümün kullanıma elverişli olmadığı tespit edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir yıkıma ve can kaybına yol açan 6 Şubat depremleri ve dün akşam saatlerinde Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Gaziantep'te incelemelerde bulundu. Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gaziantep'ten 87 bin vatandaşımızı başka illere tahliye ettik. Şehrimizde 100 bine yakın vatandaşımızı çadırlarda, 4 bin 500'e yakın vatandaşımıza da konteynırlarda barınma imkanı sağlıyoruz.

Gaziantep'te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesi tamamlandı. Buna göre, 37 bin 645 bağımsız bölümden oluşan 16 bin 211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Nurdağı'nda ise 5 bin 549 bina ile 13 bin 463 bağımsız bölümün kullanıma elverişli olmadığı tespit edildi. En kısa zamanda konutları, iş yerleri ve kültürel varlıklarıyla şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde, 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere toplamda 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vuracağız. Gaziantep'in köylerinde de 9 bin 130 köy evini, ahırı, bahçesi özgün mimarisiyle inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır. İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz."