Erdoğan: Döviz kuru, enflasyon, faizlerdeki dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir (2)

'DÜZENLEME CHP MİLLETVEKİLLERİNİ RAHATLATACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu anımsatarak, detayların açıklandığını söyledi. Erdoğan, "Seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bu parti milletvekilleri seçim öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı, boyunları bükük şekilde başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Yeni düzenleme ile seçimlere katılmak için mecliste grup kurmak tek başına yeterli olamayacağı için siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara artık ihtiyaç kalmayacak. Böylece CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı, milli irade adına utanç verici, yüz kızartıcı tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız. Yine bu düzenlemeyle ittifaklar içinde yer alan partilerin, sahip oldukları oy potansiyelinin çok üzerinde güç ve milletvekili elde edebilmelerini sağlayan sistemi de değiştiriyoruz. Böylece hem milli iradenin tecellisinde adaleti sağlamayı hem de tabela partilerinin siyaseti manipüle etmelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu düzenleme de en çok CHP'li milletvekillerin işine yarayacaktır. Çünkü CHP, ittifakını geniş tabanlı göstermek için kendi mensuplarının seçilmesi gereken yerlerin bir kısmını diğer partilerin adaylarına peşkeş çekiyordu" dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Öyle Ahlatlıbel'de yuvarlak masa etrafında toplanmakla siyaset olmuyor. Bu zat önce AK Parti'nin yaptıklarına, yapmakta olduklarına bakıyor. Sonra çıkıyor kürsüye, bunların bir kısmını iftiraya varan yalan yanlış bilgilerle eleştiriyor bir kısmını da sanki kendi akıl etmiş gibi anlatıyor. Daha masada nasıl oturacaklarına bile karar veremeyenlerin böylesine köklü reform düzenlemeleri düşünmeleri, uygulamaya geçirmeleri elbette mümkün değildir. Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlıklarına, sürekli yön değiştirmelerine artık alıştık. Milletimiz kendisinden inanıyorum ki bıktı. Umuyorum ki 2023 seçimleri ülkemizin bu karikatür tipten kurtulmasına da vesile olacaktır."