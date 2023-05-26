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Erdoğan, Diyarbakır Annelerine Selam Gönderdi

Erdoğan, Diyarbakır Annelerine Selam Gönderdi

Politika Haberleri

Kadınların Türkiye'si İstanbul buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Annelerine selamlarını iletti.

Kadınların Türkiye'si İstanbul buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Bölücü örgütün zorla dağa kaçırdığı ciğerparelerine kavuşmak için aylarca nöbet tutan Diyarbakır Annelerine selamlarımı sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır İstanbul Türkiye Politika Haberler

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