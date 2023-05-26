Erdoğan, Diyarbakır Annelerine Selam Gönderdi
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Kadınların Türkiye'si İstanbul buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Annelerine selamlarını iletti.
Kadınların Türkiye'si İstanbul buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Bölücü örgütün zorla dağa kaçırdığı ciğerparelerine kavuşmak için aylarca nöbet tutan Diyarbakır Annelerine selamlarımı sunuyorum" dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika