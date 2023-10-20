Erdoğan-Dibeybe görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

İsrail Filistin arasında ki süreci son derece yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybey'i kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. - İSTANBUL