Erdoğan, delege kartını aldı
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yarınki kongresi öncesi delege kartını aldı.
CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yarınki kongresi öncesi delege kartını aldı.
AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Partimizin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını aldı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika