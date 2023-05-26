Erdoğan'dan teşkilata uyarı: 'Rehavete kapılmayın'

'TEŞKİLATIMI UYARACAĞIM Kİ REHAVETE KAPILMASIN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Rehavet gözlemliyor musunuz?' sorusuna, "Herhangi bir rehavet şu anda olmasa dahi ben bir siyasetçi olarak tedbirimi almam lazım. Uyarmam lazım. Teşkilatımı bu noktada uyaracağım ki onlarda herhangi bir rehavete veya zafer sarhoşluğuna kapılmasın. Çünkü birinci turu 5 puan önde bitirdik. Ama bu 5 puan önde bitiriş bir rehavete vesile olmaması lazım. Bir zafer sarhoşluğuna vesile olmaması lazım. Bir oy bile önemli. Çünkü biliyorsunuz burada 50 artı 1; yani oradaki bir, 1 oy. O kadar önemli. Şu anda mesela Hatay'da konteynırların olduğu yerde hazırlık yapılmıştı ve yaklaşık 40-50 bin kişi orada vardı. Oradan Sivas'a geçtik. Aman Yarabbi; Sivas bambaşkaydı. Ben caddeleri söylemiyorum. Meydan aldığım resmi rakamla 100 bin kişiydi. Çok muhteşemdi. Rahatsızlanmıştım. Gidememiştim. Buranın da enteresan bir yanı var. Biliyorsunuz şu anda 6'lı Masa'nın, 7'li masanın etrafındakilerden biri de malum oralı. Buraya mesela 'Geldi mi?' diyorum; 'Gelmedi hangi yüzle gelecek' diyorlar. Zaten Madımak olayının olduğu dönemde oranın belediye başkanıydı. ve o zamanlar CHP'nin Temel Beyle ilgili söylediklerini şöyle bir hatırlayın. İdamına varıncaya kadar böyle talepleri vardı. Ama öyle veya böyle şunu söylemem gerekiyor; o gün Sivas, acaba ne için böyle bir katılım yaptı. 3 milletvekili bizde. Biri de MHP'de. 4 milletvekili ile biz şu anda Cumhur İttifakı olarak Sivas'tayız. CHP'nin 1 milletvekili var" diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadınların özgürlüğüne herhangi bir müdahale olacak' gibi iddialar dile getiriliyor, bunlara ne dersiniz?' şeklinde soruya, "Bu manşetleri hangileri attı bilmiyorum. Ancak ben şunu biliyorum; Türkiye'de parlamento da kadın sayısını artıran en önemli parti AK Parti'dir. Bugüne kadar artırdık. Son seçimlerde, şu andakini söylemiyorum; bizim parlamentoda 17 tane bayan milletvekilimiz vardı. Bu seçimde de aynı hassasiyeti gösterdik. En genç bayan milletvekilleri bizim. En genci 24 yaşında bir bayan milletvekilimiz var. 2 fakülte mezunu ve en genç olanlar içerisinde de bunlar şu anda parlamentoda gençlerin adeta temsilcisi konumunda olacaklar. Biz bunları yaparken bir şeyleri özümsedik. Kadına şiddeti reddeden bir partiyiz. Niye; bir defa kadına şiddet bizim inancımızın, değerler sistemimiz içerisinde kesinlikle yasaklanmıştır. Kadına şiddeti ne tavsiye edebilirsiniz ne de onun yanında yer alabilirsiniz. Dolayısıyla AK Parti'nin içerisinde bu kesinlikle mümkün değildir. Sayıyı da biz parlamentoda kadınlar noktasında daha da artırmanın hep gayreti içerisinde olduk. Kadınlarımız şu anda bu toplumun yarısı. Yarısı olduğuna göre kadınlarımızın da parlamentoda temsil noktasında bir yerinin olması gerekiyor" ifadesini kullandı.