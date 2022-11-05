Erdoğan'dan muhalefete 'fabrika' göndermesi

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl önceki açılışı yapılan fabrika sayısına inanmayan muhalefete gönderme yaparak, "Buradan Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Cengiz Bey'den rica ediyorum. Kendisi Gaziantep'e gelip, bu fabrikaları saymaya çalışacaklara yardımcı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen 169 eser, hizmet ve fabrikanın açılışını yaptı. Toplu açılış için hazırlanan kurdelenin kesimi öncesinde konuşan Erdoğan, muhalefete fabrika göndermesi yaptı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek'ten fabrikaları saymak isteyen muhalefete yardımcı olmasını isteyen Erdoğan, "Gaziantep'in geldiği yer bir elin nesi var iki elin sesi var sözünün en somut örneğidir. Biliyorsunuz 2 yıl önceki ziyaretimizde Gaziantep'te 300 fabrikayı birden hizmete açmıştık. Ülkede fabrika kalmadığını iddia eden muhalefet buna inanmayıp, gelip Gaziantep'te fabrika saymaya kalkmıştı. Gerçi bunların hesapları 300 fabrikayı saymaya yetmeyeceği için onu bile doğru dürüst beceremediler. Bu günde o tarihten bu yana yapımı tamamlanan 70 yeni fabrikanın açılışını yapıyoruz. Buradan Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Cengiz Bey'den rica ediyorum. Kendisi Gaziantep'e gelip, bu fabrikaları saymaya çalışacaklara yardımcı olsun. Çünkü şehirdeki 1200 fabrika arasında bu yeni eserleri bulmakta zorluk çekebilirler. Gerçi 6. organize faaliyete geçip de fabrika sayısı 2 bine dayanınca bunların işi iyice zorlaşır ama yapacak bir şey yok. Artık o kadarına da katlanacaklar" dedi.

"Ekonomiyi eleştirenlere Antep şivesi ile cevap verilmesini istedi"

Türkiye'nin ekonomi programına inanmayan ve eleştiren muhalefete ise Antep şivesi ile cevap verilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyümeyi başaran bir Türkiye var. İşte bu Türkiye şu anda dünyaya bir örnek. Gaziantep'in sanayicisi çok farklı. Türkiye ekonomi noktasında dünyaya örnek bir ülke hale geldi. Türkiye ekonomi programını görmek isteyen gelsin Gaziantep'e baksın organize sanayi bölgesini gezsin. Büyük ve güçlü Türkiye konusunda hala ikna olmayanlar varsa da Anteplilerin o güzel lisanı ile hak ettikleri cevabı vereceğinden şüphe duymuyorum. Ne diyecek Antepli 'emi ağam'" diye konuştu.

Ücretsiz sefer müjdesi

Erdoğan, konuşmasının sonunda ise Gaziray Banliyö tren hattının ise yılbaşına kadar ücretsiz olacağını duyurarak, "Kardeşlerim buradan bir de müjde vereyim istedim. Şöyle bir şey yapalım. Ne kadar bedava olsun? Bir ay. Gaziray'ı yılbaşına kadar ücretsiz yapalım. Tamam. Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz" diye konuştu.

Açılışların yapılmasının ardından meydandan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki temaslarını basına kapalı olarak sürdürüyor. - GAZİANTEP