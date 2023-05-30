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Erdoğan'dan balkon konuşması: 'Çekişmeleri kenara bırakarak milli hedeflerimiz etrafında birleşme vakti'

Erdoğan'dan balkon konuşması: 'Çekişmeleri kenara bırakarak milli hedeflerimiz etrafında birleşme vakti'

Politika Haberleri

YSK'nın açıkladığı geçici sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasında 'Kazanan Türkiye'dir' dedi. 'Kimseye kırgın, kızgın, öfkeli değiliz' diyen Erdoğan seçimin geride kalmasının ardından deprem bölgesi ve ekonomiye odaklanacaklarının mesajını verdi

YSK'nın açıkladığı geçici sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasında "Kazanan Türkiye'dir" dedi. "Kimseye kırgın, kızgın, öfkeli değiliz" diyen Erdoğan seçimin geride kalmasının ardından deprem bölgesi ve ekonomiye odaklanacaklarının mesajını verdi

Kaynak: DailyMotion.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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