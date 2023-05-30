Erdoğan'dan balkon konuşması: 'Çekişmeleri kenara bırakarak milli hedeflerimiz etrafında birleşme vakti'
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YSK'nın açıkladığı geçici sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasında 'Kazanan Türkiye'dir' dedi. 'Kimseye kırgın, kızgın, öfkeli değiliz' diyen Erdoğan seçimin geride kalmasının ardından deprem bölgesi ve ekonomiye odaklanacaklarının mesajını verdi
YSK'nın açıkladığı geçici sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasında "Kazanan Türkiye'dir" dedi. "Kimseye kırgın, kızgın, öfkeli değiliz" diyen Erdoğan seçimin geride kalmasının ardından deprem bölgesi ve ekonomiye odaklanacaklarının mesajını verdi
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: DailyMotion.com / Politika