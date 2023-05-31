Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Bahçeli ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" açıklaması yapıldı.