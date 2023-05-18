Erdoğan: CHP Genel Başkanı zehirli bir siyaset diline sarılıyor

Mustafa Mert KARACA - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki istişare toplantısında "CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

Erdoğan saat 15.45'te partisinin Sütlüce'deki il binasına geldi. Erdoğan basına kapalı gerçekleşen istişare toplantısına başkanlık etti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan seçim sürecini değerlendirdi ve ikinci tur için mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "14 Mayıs gecesinden itibaren muhalefetin buram buram provokasyon kokan mesajları, önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini gösteriyor. CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacak, soğukkanlılığımızı muhafaza edeceğiz" dediği öğrenildi.

"Son 21 yıldır olduğu gibi kendi işimize bakacağız, kendi gündemimize odaklanacağız" diyen Erdoğan'ın "Milletimizin karşısına yine hizmetlerimizle, eserlerimizle ve projelerimizle çıkacağız. Gönüller fethetmenin, yeni bir insanımızı daha saflarımıza katmanın peşinde olacağız. Elbette tüm bunları yaparken seçim günü sandıklara sahip çıkmayı da ihmal etmeyeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın oyunun zayi olmasına, gasp edilmesine, sandık başı oyunlarıyla yok sayılmasına fırsat vermeyeceğiz. Yükümüz ağır, mesuliyetimiz büyük, görevimiz zordur. Buradaki her bir dava arkadaşımızın vazifesine dört elle sarılacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023