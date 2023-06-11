Erdoğan: CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece iktidar yüzü göremez

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek anısına düzenlenen '40 Yıl 40 Eser' etkinliğine katıldı. Erdoğan, 'Çok açık ve net söylüyorum CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece, bu ülkede iktidar yüzü göremez. CHP kendini düzeltmediği, değiştirmediği, milletin sesine kulak vermediği müddetçe, bir daha asla yönetime gelemez dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek anısına düzenlenen '40 Yıl 40 Eser' etkinliğine katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '14 ve 28 Mayıs seçimlerini, gerek üstadın uğruna hayatını adadığı davası, gerek bizim mücadelemiz açısından bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Üstada göre 14 Mayıs 1950 seçimleriyle birlikte millet, başındaki CHP'yi atmıştı. Kaderin cilvesi olarak tam 73 yıl sonra, bir 14 Mayıs'ta milletimiz başında CHP zihniyeti istemediğini çok net biçimde ortaya koymuştur. 28 Mayıs'ta da yarım kalan işi tamamlayarak, görünen ve görünmeyen tüm destekçileriyle birlikte CHP ideolojisini sandığa gömmüştür. Bir daha hiçbir güç, CHP'yi o sandığın dibinden çıkaramayacaktır diye konuştu.

SİYASİ TÜKENMİŞLİĞİN DANİSKASIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ne CHP Genel Başkanının koltuğunu korumak uğruna attığı iftiralar bunu değiştirebilir, ne seçim yenilgisini perdelemek için söylediği yalanlar kendisine bir fayda sağlayabilir, ne de kırsalda yaşayan insanlarımıza yönelik sarf ettiği hadsiz ifadeler kendisini kurtarabilir. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak, siyasi tükenmişliğin daniskasıdır. Son 13 yılda, 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması, artık siyasetin değil psikolojisinin konusudur. Çünkü bu zat, artık psikolojik bir vakadır. Milletim de, bunu sezdiği için gereğini yapmıştır. Çok açık ve net söylüyorum CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece, bu ülkede iktidar yüzü göremez. CHP kendini düzeltmediği, değiştirmediği, milletin sesine kulak vermediği müddetçe, bir daha asla yönetime gelemez. Hele hele, terör örgütleriyle el ele omuz omuza yürüdüğü sürece bu millet, terör örgütlerine oy vermez, vermeyecektir. Cumhuriyetle yaşıt olduğunu iddia eden CHP'nin geldiğimiz noktada artık, cumhurla, Cumhuriyetle ve halkla barışması gerekiyor. CHP, milletle, milletin inanç değerleriyle ve milli iradeyle sulh ilan etmediği takdirde yapacağı hamlelerin tamamı birer göz boyamadan, siyasi hokkabazlıktan ibaret kalacaktır ifadelerini kullandı.