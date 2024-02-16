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Erdoğan: Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ordu'daki mitinginde "Bizim olmadığımız büyükşehir belediyesi doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok." dedi. Erdoğan'ın sözleri Hatay'da tartışmalara neden olan merkezi yönetimle yerel yönetim uyumu vurgusunu tekrar gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya yükseltildiğini duyurduğu Ordu mitinginde yerel seçimler üzerine yaptığı konuşmada "Bizim olmadığımız büyükşehir belediyesi doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELER AK PARTİLİ OLDUĞUNDA ORDU'NUN KILINA ZARAR GELMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu mitingindeki konuşmasında 31 Mart'ı hatırlatarak AK Partili belediyelerin hizmet konusunda merkezi yönetimle daha iyi uyum içinde olduğunu vurguladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı, dolayısıyla burada Mehmet Hilmi Güler ve ilçe belediyelerimiz seçimi kazandığı anda şunu bileceksiniz: Burada Cumhurbaşkanı şu anda AK Parti'de Erdoğan. Hükümet onda dolayısıyla yerel yönetimde de aynı şekilde burada AK Partili bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman artık Ordu'nun kılına zarar gelmez.

Bizim olmadığımız büyükşehir belediyesi doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok. Ülkemizin her gündemi bizim gündemimizdir. Milletimizin her sıkıntısının çözümü sorumluluğumuzdur. Depremden teröre, en küçük bir zafiyete izin vermiyoruz."

ERDOĞAN HATAY'DA NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü için gittiği Hatay'da 3 Şubat'ta "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın sözleri muhalefetin tepkisini çekmiş, 31 Mart için "tehdit" olarak yorumlanmıştı.

Haberler.com Haber Merkezi / Selahattin Demirel - Politika

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Yorumlar (8)

Melis Toktaş:

Reis:)

1
34
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Metehan Eryilmaz:

İzmirin ilçesindeyim yıllardır doğalgaz var. Doğalgazın gelmesi değil faturayı ödemesi sorun. Emekli maaşları kuşa döndü. Doğalgazı açamıyoruz korkudan.

32
0
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Hakan Celik:

ramazan şekeri,bağşiş,harçlık tadında , vermiş olduğunuz emekli ikramiyesi için teşekkür mü etsek bilemedim.

27
0
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KARA MURAT :

ben bu adamla neden aynı yerde yanacağım, bana biri bunu açılasın acil cevap versin bilenler hey

25
0
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ORTAYA KARIŞIK:

BİZ YOKSAK GAZZE DÜŞER MUSUL DÜŞER KERKÜK DÜŞER KUDUS DÜŞER DİYODUNUZ. GAZZE MUSUL KERKÜK HEPSİ DÜŞTÜ SAĞOLUN.

14
0
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Begitli İbrahim:

Ziyaaaaa

11
0
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ahmet zengin:

yorum bile yapma zahmetim yok

0
0
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esrefpasali:

ya benimsin, ya topragin, secim sizin...

0
0
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