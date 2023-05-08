Erdoğan: Biz bu CHP'ye, PKK'ya ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyiz (3)

'PAZAR GÜNÜNE GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli ve Edirne'nin ardından Trakya'daki son mitingini Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenledi. Kırklareli'de 20 bin, Edirne'de 25 bin kişinin mitinge katıldığını belirten Erdoğan, "Tekirdağ hep bizim yüzümüzü güldürdü, rabbim de Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün inşallah. Bugün Tekirdağ bir başka, bambaşka. Aldığım rakam 75 bin, bu ne demektir? Pazar gününe gümbür gümbür geliyoruz. Biliyorsunuz buraya Kırklareli ve Edirne'den geldik. Kırklareli'nde 20 bin, Edirne'de 25 bin, şimdi geldik burada patladı. Tekirdağ bu seçimlerde sandıkları bir patlatsın da Bay Bay Kemal nereye gideceğini bir öğrensin. Ne diyorlar? 'Hoş geldin bea', 'AK Kadınlar Saray'a', 'Uzun adam ölümüne', '14 Mayıs gün say, Bay Bay Kemal bay bay'. Esasen Tekirdağ'a daha erken gelip yatırım tutarı 9 milyar lirayı bulunan yüzlerce eserin toplu açılışını yapmayı planlıyorduk ancak nasip bugüneymiş. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete geniş bir yelpazedeki bu yatırımların şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra ilk fırsatta gelip hem bu açılışları yapacak hem de size desteğiniz için teşekkürlerimizi sunacağız" dedi.

"Her zaman söylüyorum; Bay Bay Kemal'in hayalleri bizim bırakınız vizyonumuzu, yaptıklarımıza bile yetişmez. İnşallah Türkiye Yüzyılı'yla bu atılımları asıl hedeflerine beraberce ulaştıracağız. Öyleyse buradan şimdi Tekirdağ'dan öyle bir ses verin ki Balkanlar'dan, İstanbul'un öteki ucuna kadar duymayan kalmasın. Hazır mıyız? 14 Mayıs'ta ülkemizin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta yıkım ve bölücülük peşinde koşanları sandığa gömüyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'na bismillah diyor muyuz? Hanımefendiler; 14 Mayıs'ta evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Gençler; 14 Mayıs'ta nitelikli istihdam, sessiz devrimlerle özgürlük, eşit şartlarda yarışta, adalet çabamıza sahip çıkıyor muyuz? Tekirdağ böyle diyorsa inşallah 14 Mayıs'ta bu iş tamamdır. Rabb'im hepinizden razı olsun. Kardeşlerim biz Türkiye'yi sadece belirli bölgeleriyle, belirli şehirleriyle değil 81 vilayetin tamamıyla büyüttük, geliştirdik, kalkındırdık. AK Parti yapar, onlar bakar. Hiç kimse kusura bakmasın. Eser ve hizmet konusunda biz rakip tanımıyoruz. Bu iş öyle mutfak masasında aklına geleni söylemeye benzemez. Her şeyden önce aşk ister, adanmışlık ister, çalışmak ister, hazırlık ister, milletle hemhal olmak ister. Ülkeyi tanımak ister. Dünyayı bilmek ister. Tek bürokratik kariyeri SSK'yı batırmak, tek siyasi başarısı kaset kumpasıyla işbaşına gelmek, oradaki tek özelliği de girdiği her seçimi kaybetmek olan birisiyle bu işler olmaz. Bugüne kadar millete verdiği hiçbir sözü tutmamış olanların estirmeye çalıştıkları hava ancak Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası olur. O da milletimizi üşütür. Gerçi biz ona da çözüm bulduk. Biliyorsunuz Karadeniz gazını konutlarda bu ay tamamen ücretsiz yaptık. Yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimi kadarını faturadan düşüyoruz. 25 metreküp. Bak biz 'Londra'dan, 300 milyar dolar getireceğim' diye yalan yanlış laflar eden bu adama inşallah pazar günü hesabını soruyor muyuz? Gabar'da bulduğumuz petrolü, yeni keşiflerle zenginleştirerek bu alanda da kendi ihtiyacımızı giderecek, daha yüksek oranda karşılar hale geleceğiz. ya biz çalışıyoruz, üretiyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Güneş enerjisinden elektrik üretiminde zaten Avrupa'da birinciyiz. Karapınar'da yaptığımız yatırımla bu alandaki gücümüzü daha da arttırdık. Savunma sanayinde sadece son birkaç ayda açıkladığımız projelerle önümüzdeki dönemde ülkemize onlarca milyar dolarlık yeni kazanç kapısı açtık. Organize sanayi bölgelerimiz harıl harıl çalışıyor. Salgınla birlikte bozulan küresel üretim ve dağıtım sisteminde ülkemiz giderek daha önemli bir konuma geliyor. Bu sayede istihdamı 31.5 milyona, ihracatı 255 milyar dolara çıkardık. Amacımız önümüzdeki dönemde istihdama 6 milyon ilave yapmak, ihracatımızı 400 milyar dolara yükseltmek. Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan kurtuldukça yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla, kazancını katlayarak arttırdıkça ne olacak biliyor musunuz? Ülkemizin kazancını milletimize aktaracağız. Çünkü geçtiğimiz 20 yılda Türkiye Yüzyılı atılımımız için gereken altyapıyı büyük ölçüde tamamladık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan konuta, her alanda asırlık eksikleri tamamladık. Böylece önümüzdeki yıllardan itibaren her yıl yaklaşık 100 milyar dolarlık bir kaynağı milletimizin refahını yükseltmek için kullanabileceğiz. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle ortaya çıkan hayat pahalılığının canımızı yaktığını biliyoruz. Bu konuda asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar pek çok adım attık. Yarın inşallah işçi sendikalarıyla, Çalışma Bakanlığımız olarak bir araya gelecek ve son durumu açıklayacağız.

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR- Abdullah YALÇIN- Onur KAYA/TEKİRDAĞ, -