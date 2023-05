Erdoğan: Biden 'Erdoğan'ı düşürmemiz lazım' diye talimatı verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yurttaşlara seslenirken "Biden, 'Erdoğan'ı düşürmemiz lazım' diye talimatı verdi. Bunu ben biliyorum. Bunu benim bütün halkım biliyor. E şimdi, yarın sandıklar, demek ki Biden'a da bir cevap verecek" dedi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'un Ümraniye ilçesinde miting düzenledi. Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katıldığı mitingde özetle şöyle konuştu:

"MİLLİ İRADEYE GÖLGE DÜŞÜRMEK İÇİN 40 TAKLA ATANLARA KARŞI SANDIĞIN GÜCÜNÜ GÖSTERMEYE HAZIR MISINIZ"

"Ümraniye'yi çok seviyoruz. Hele hele pazar akşamı bir başka seveceğiz. Pazar akşamına hazır mıyız?

Sordum; 'Katılım ne kadar?' Dediler ki '35 bin'.

Kalpten kalbe görünmeyen köprüler kurduk. Her türlü farklılığın ötesine geçerek her bir insanımızı bağrına basan sevgi köprüleri kurduk. Ülkemiz sınırlarını aşıp tüm dünyayı kucaklayan vicdan köprüleri kurduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde engellerin aşıldığı, tohumların yeşerdiği, hayallerin gerçekliğe dönüştüğü, gerçeklerden geleceğe doğru adım attığımız o tarihi günün arifesindeyiz. Türkiye Yüzyılı; çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yani yazdığımız aşk mektubunun muhatabı tüm milletimizin yüzyılı olacaktır.

Daha şimdiden sandıkta tezahür edecek milli iradeye gölge düşürmek için 40 takla atanlara karşı sandığın gücünü göstermeye hazır mısınız? Mertçe yarışmak yerine, genel başkanlığa geldikleri gibi rakiplerini de kasetle elemeye çalışanlara karşı sandığın namusuna sahip çıkacak mısınız?

"BU İŞİN İLK TURDA BİTMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, akrabalarımızla, komşularımıza selamımı söyleyecek, yarının niçin önemli olduğunu anlatacaksınız. Telefonla ulaşabildiğiniz herkese ulaşıp, yarın sandıkta oyunu doğrudan yana, Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmasını isteyeceğiz. Yanlışları göstereceğiz, doğruyu işaret edeceğiz, ikna edeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız.

Ümraniye tulum çıkarmalı, tulum. Anladınız değil mi? Ümraniye buna hazır mı?

Milletimiz hizmet istiyordu. Ona vesayetle, darbeyle, zulümle hak ve özgürlükleri çiğnenerek cevap veriyorlardı. Milletimiz yatırım istiyordu. Ona elindekini, avucundakini de alarak cevap veriyorlardı. AK Parti'nin en büyük başarısı, şu veya bu partinin değil, işte bu zihniyetin iktidarını yıkmış olmasıdır. Bu ülkenin kaynakları kendi ihtiyaçları için kullanıldığından kısa sürede neler yapılabileceğinin ispatı, bizim 21 yıllık iktidarımızdır.

"BUGÜNE KADAR GİRDİĞİMİZ 15 SEÇİMİ, KAŞIMIZIN GÖZÜMÜZÜN HATIRINA DEĞİL, MİLLETİMİZE YAPTIĞIMIZ HİZMETLER SAYESİNDE KAZANDIK"

Milletimiz, bu gayretimizi gördüğü için, yaşadığımız her saldırıda, önümüze çıkartılan her engeli aşmada, kurulan her tuzağı bozmada bizim yanımızda yer aldı. Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimi, kaşımızın gözümüzün hatırına değil, milletimize yaptığımız hizmetler sayesinde kazandık. Bugün de karşımıza çıkan koalisyon masası yalan ve istismar peşinde koşarken biz ne diyoruz? Türkiye Yüzyılı diyoruz. Eser diyoruz, hizmet diyoruz. Yarım kalan işleri tamamlamak diyoruz. Daha büyük projeleri hayata geçirmek diyoruz.

"YARIN SANDIKLAR, DEMEK Kİ BİDEN'A DA BİR CEVAP VERECEK"

Eğer bunlar ülkenin yönetimini devralırlarsa ne yapacaklar biliyor musunuz? İlk işleri, sınırlarımız ötesinde bölücü örgütün tepesine binmek için yürüttüğümüz operasyonları durdurmak olacak. Ama size biz, bugüne kadar nasıl bu fırsatı vermediysek bundan sonra vermeyeceğiz. Bunu biz söylemiyoruz. Bizzat onları destekleyen partinin yöneticileri söylüyor. Hemen ardından Avrupa Birliği'nin özerklik şartını kabul ederek Türkiye'yi, çevremizde örnekleri olan diğer ülkeler gibi bölmenin yolunu açacaklar. Kayyum atadığımız belediyeleri yeniden terör örgütüne teslim ederek, kamudan attığımız örgüt mensuplarını yeniden devlete doldurarak bu adımı daha da ileriye taşıyacaklar. Ardından, Batı'nın yıllarca bize diz çöktürmek için dayattığı ne kadar konu varsa hepsini de içeriye boca edecekler. Hani bizim ülkemizin güvenlik çıkarları için Akdeniz'de, Ege'de NATO'da dik duruş sergilediğimiz meseleler var ya hepsinde de teslim bayrağını çekecekler. Ne diyor bay bay Kemal? 'Rusya'ya yaptırım uygularız' diyor. ya bay bay Kemal, bu ne akıldır? Bu nasıl anlayıştır? Tarım ürünlerinde Rusya, bizim en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. Savunma sanayiinde öyle. Aynı şekilde, şu anda turist akınında 5,5 milyona yakın turist bize nereden geliyor? Rusya'dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? Amerika'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden'dan aldığın talimatla mı yapacaksın?

Biden, 'Erdoğan'ı düşürmemiz lazım' diye talimatı verdi. Bunu ben biliyorum. Bunu benim bütün halkım biliyor. E şimdi, yarın sandıklar, demek ki Biden'a da bir cevap verecek.

Rusya'nın hükümet sözcüsü Peskov, ne diyor? Peskov diyor ki 'Yalan söylüyor' diyor, 'Açıklasın' diyor, 'İspat etsin' diyor. Var mı ispatı, yok. Ondan sonra başlıyor kıvırmaya. 'Böyle duyduk' diyor. 'Delil yok ama olabilir' diyor. ya bu nasıl siyaset? Benim milletim, sana bu ülkeyi teslim etmez.

Ne yapıyor? Şöyle, kendilerine göre bir şey hazırlamışlar; 'Haydi, haydi, haydi.' Arkasında kim var? Teröristler var. ya bu millet, terörizmden çok çekti. Benim milletim, sana 'Yürü' demeyecek. Benim milletim ne diyor? 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' diyor. Yürüyecek miyiz beraber?

İnşallah yarın sandıkta bunları gördükleri rüyadan uyandıracak, ülkenin kazanımlarını öyle diledikleri gibi harcayamayacaklarını göstereceğiz."