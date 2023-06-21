Erdoğan Bahçeli ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Bahçeli'nin Çankaya ilçesindeki evinde gerçekleşen görüşme, saat 14.10'da başladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrasında Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. İki lider, gazetecileri selamladıktan sonra Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı. Daha sonra Bahçeli de konuttan ayrıldı.