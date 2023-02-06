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Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Politika Haberleri

Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Politika Haberler

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