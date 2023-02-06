Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Politika Haberleri
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika