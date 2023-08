Erdoğan: AK Parti olarak bugün gerçekten büyük bir gurur ve heyecanı yaşıyoruz (2)

'AK PARTİ TÜRKİYE'YE TIPKI BİR GÜNEŞ GİBİ DOĞMUŞTUR'

Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, eşi, torunları, kardeşi yeğenleri ile birlikte hayatını kaybettiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Geçen hafta Ankara Ayaş Belediye Başkanımız Burhan Demirbaş'ı ebediyete uğurladık. Ahrete irtihal eden tüm yol arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyorum. Bugünlere milletimizin duası yanında ailesinden, işinden, mesaisinden gerektiğinde sağlığından fedakarlık yaparak samimiyetle çalışan, koşan, koşturan, dava erlerinin çabalarıyla geldiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. Ülkemizde ve dünyanın 4 bir yanında Ak Parti'nin başarısı için tam 22 senedir dua eden ve ter döken herkesten Allah razı olsun diyorum. Ak Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümünün ülkemize ve tüm teşkilatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti iktidarlarında dünyaya gelenler partimizin kuruluş döneminde Türkiye'nin nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğunu bilmiyor. Biz 22 yıl öncesinden bahsettiğimiz de gençlerimizin çoğu zihinlerinde o eski Türkiye'yi maalesef canlandıramıyor. 28 Şubat'ın milli iradenin üzerinden silindir gibi geçtiği 2001 krizinin etkilerinin toplumda hissedildiği; işçinin, esnafın, iş dünyasının geleceğini göremediği bir iklimde partimizin kuruluşunu ilan ettik. AK Parti belirsizliğin ve yasakların adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş umudun adı olmuştur. Kuruluşumuzun üzerinden 1 buçuk sene bile geçmeden milletimizin AK Parti'yi iktidara taşımasının ülkeyi yönetme görevini vermesinin, geleceğini AK Partili kadrolara emanet etmesinin sebebi işte budur. Milletimiz bize ve partimize güven duymuştur. AK Parti ve AK Partili kadrolarda Allah'a hamdolsun bu güveni hiçbir zaman gölge düşürmemiştir. AK Parti ile birlikte siyaset tabii rotasını bulmuş, Türkiye'de merkezinde daha fazla demokrasinin, daha fazla özgürlüklerin, daha fazla ekonomik kalkınmanın olduğu yeni bir dönem başlamıştır."

'SİVİL İRADE ELİYLE YÖNETİM SİSTEMİMİZİ DEĞİŞTİRDİK'

Erdoğan, 22 yılda nice engel ve badire atlattıklarını belirterek, "Nice engelin, zorluğun, sıkıntının üstesinden geldik. Karanlık cinayetlerden cumhuriyet mitinglerine, medya provokasyonlarından kapatma davasına, 367 garabetinden 17-25 Aralık girişimine, Gezi olaylarından 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne, her çeşidinden terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar bir siyasi hareketin belki de asırlar boyunca karşılaşmayacağı sayıda hainliği, vandallığı, hukuksuzluğu biz sadece 22 yılda yaşadık, gördük. Neyle karşılaşırsak karşılaşalım her zaman Allah'a dayandık. 'Yol varsa budur bilmiyoruz başka çıkar yolu' dedik. Milletimize olan minnet borcumuzu daha çok çalışarak daha fazla koşturarak daha fazla hizmet ederek ödedik. Aklınıza gelen bir başlıkta ülkemizi ayağına takılan zincirlerinden Allah'a hamdolsun biz kurtardık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tarihimizde ilk defa doğrudan milletin tercihi ile sivil irade eliyle yönetim sistemimizi değiştirdik. Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamına, 922 ilçemizin her birine, beldelerden köylere kadar 781 kilometre karenin her karışını eser ve hizmetlerimizle nakış nakış işledik. Eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte, ulaşımda, sanayide, ekonomide, tarımda hasılı hayatın her alanında bizden önce yapılan hizmetlerin katbekat fazlasını iktidarlarımız dönemine sığdırmayı başardık" diye konuştu.

'DAVETİM 85 MİLYONUN HER BİR FERDİNEDİR'

Erdoğan, üye sayısı itibari ile Türkiye'nin en büyük siyasi hareketinin kendileri olduğunu bildirerek, "Bizim nazarımızda her insan bir cihandır. Hangi kökene, hayat tarzına, kültüre, gelire, statüye sahip olursa olsun tüm vatandaşlarımız değerlidir, hürmete ve hizmete layıktır. Kalbi Türkiye için atan herkese kapımızda, gönlümüzde sonuna kadar açıktır. Bu çatı altında yüreğinde, millete, memleket sevdalısı olan herkese yer olduğunu tekrar ifade etmek isterim. Davetim 85 milyonun her bir ferdinedir. Sadece seçmenine değil, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun tamamına saygı duyan, hesap veren, cesaretle hesap sorabileceğiniz bir parti ve ittifak arıyorsanız gelin siz de AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın. Size sürekli dayatmalarda bulunulmasında, her seçim öncesinde 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' denilmesinden, tepkilerinizin kibir kulelerine ulaşmamasından rahatsızsanız gelin sizde AK Parti ailesinin üyesi olun. 'Hayat tarzı' diyerek size korku salıp, koltuklarını korumaya çalışanlara gelin hep beraber esaslı bir ders verelim. Gelin bizler milleti kandırmaktan utanmayan, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu arkaik ekibi hep birlikte emekliye sevk etmeye hazır mıyız? Siyaset bunlardan çok çekti. Bu millet bunlardan çok çekti" dedi.

'KİBİRİ KAPIMIZA KESİNLİKLE YAKLAŞTIRMAYACAĞIZ'

Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının sadece Türkiye Yüzyılı'na değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına yakışır bir muhalefet pratiğinin oluşması için çok önemli bir fırsat sunduğuna inandığını vurgulayarak, "Türkiye'nin siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup yerli ve milli eksen de siyaset yapan bir muhalefete kavuşması en büyük dileğimizdir. Toplumumuzun farklı kesimlerinden yükselen değişim taleplerinin böyle bir yeniliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Kuruluşumuzun 22'nci yılını iftiharla geride bırakırken rekorlarımız gibi hedeflerimizi de büyütüyoruz. Gençlerimize vaadimiz olan Türkiye Yüzyılını inşa etmekte kararlıyız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu ülkeye birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf gelecek yakıştığına inanıyoruz. İktidarda geçen yaklaşık 21 yılımızda bunun altyapısını kurduk, temellerini çok güçlü attık ve bu şekilde de yola devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın ustalık döneminde inşallah her açıdan daha müreffeh, daha güvenli, daha itibarlı, daha güçlü ve huzurlu bir Türkiye'yi inşa ederek milletimize olan sözümüzü yerine getireceğiz. Gönüller yapmak için çıktığımız bu yolda 22 yıldır olduğu gibi yine gönüller kazanarak mücadelemize devam edeceğiz. Polemik yapmayacağız. Bahane aramayacağız. İstismar peşinde koşmayacağız. Önümüze çıkan engellere aldırmayacağız. Muhalefetin yalanlarına teslim olmayacağız. Haktan, adaletten ve doğruluktan asla sapmayacağız. Kibri, böbürlenmeyi kapımıza kesinlikle yaklaştırmayacağız" diye konuştu.