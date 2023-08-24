CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ak Parti olarak bugün gerçekten büyük bir gurur ve heyecanı yaşıyoruz. 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' şiarıyla 22 yıl önce çıktığımız kutlu yolda 1 kilometre taşını daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak yine milletin sinesinden 14 Ağustos 2001 tarihinde doğan AK Partimiz hamdolsun bu sene 22'nci yaşını kutluyor. Partimizin 22'nci gurur yolunda bu vesileyle bir kez daha kuruluşundan itibaren AK Parti kademelerinde görev almış, AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti davasını savunmuş kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti'nin 22'nci Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti önceki dönem ve şu anki milletvekilleri, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurucuları, gençlik kolları ile kadın kolları üyeleri katıldı. Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Ardından salondakilere AK Parti'nin 22'nci yıl klibi izletildi. Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu ile birlikte 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını söyledi. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli özel çiçek aranjmanı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Vatanımızın bekası milletimizin huzurun için sınırlarımız içinde ve dışında cansiperane görev yapan askerinden polisine tüm güvenlik güçlerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. AK Parti olarak bugün gerçekten büyük bir gurur ve heyecanı yaşıyoruz. 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' şiarıyla 22 yıl önce çıktığımız kutlu yolda 1 kilometre taşını daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak yine milletin sinesinden 14 Ağustos 2001 tarihinde doğan AK Partimiz hamdolsun bu sene 22'nci yaşını kutluyor. Partimizin 22'nci gurur yolunda bu vesileyle bir kez daha kuruluşundan itibaren AK Parti kademelerinde görev almış, AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti davasını savunmuş kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu 22 yıllık süreçte teşkilatlarımızın her kademesinde olan kardeşlerimizden nicelerini toprağa verdik. Kimi eceli ile vefat etti. Kimi de AK Partinin taşıdığı dava sancağını yükseltmek için koştururken bölücü terör örgütünün kalleş saldırılarında şehit düştü. Kimi de tabii afetlerin kurbanı oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" dedi.

'ANA MUHALEFET PARTİSİ TEK PARTİ FAŞİZMİ BOYUNDURUĞUNDAN KURTARAMADIK'

Erdoğan, son 22 yılda girdikleri 17 seçimin tamamında kendilerinden destek ve dualarını esirgemeyenlere teşekkürlerini sunarak şunları söyledi:

"AK Parti olarak Türk siyasetinin son 22 yılına yön verdik. Karşılaştığımız engellere rağmen tarihi nitelikte sayısız reforma imza attık. Yıllardır kendi öz yurdunda parya olarak görülen toplum kesimlerini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı haline getirdik. Demokrasimizin standardını yükselttik. Vesayeti gerilettik. İmkansız denilen pek çok başarıyı ülkemizin kazanç hanesine gururla yazdırdık. Ama 22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalibremize ve kalitemize uygun bir muhalefet maalesef bulamadık. Her şeyi değiştirdik. Fakat ülkemizin ana muhalefet partisini tek parti faşizminin boyunduruğundan bir türlü kurtaramadık. Halka rağmen halkçı bu zihniyet mensuplarına millete saygı duymayı, milli iradeye hürmet göstermeyi öğretemedik. 22 yıllık sürede tam 17 kez sandıkta bizimle yarıştılar. Yani ortalama 1 buçuk yılda bir, siyaset arenasında karşımıza çıktılar. Her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milleti hafife almanın, milli iradeyi aşağılamanın, sandığın meşruiyetini sorgulamanın bedelini seçimleri kaybederek ödediler. Fakat üzülerek ifade etmek isterim ki yaşadıkları onca hezimete, onca seçim yenilgisine rağmen bir kez olsun hatalarından ibret almadılar."

'KILIÇDAROĞLU HİÇBİR ZAMAN SÖZÜNÜN ERİ OLMADI'

Erdoğan, CHP yönetimine eleştirilerine devam ederek, "Bir kez olsun 'biz nerede yanlış yaptık' sorusunu kendilerine sormadılar. Bir kez olsun kendi yanlışları dolayısıyla milleti suçlama alışkanlıklarını terk etmediler. Dün vatandaşı 'gerici, yobaz, takunyalı, makarnacı, göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı' diye aşağılıyorlardı, bugün de 'kırsal kesim' diyerek tahkir ediyorlar. Dün açık oy gizli tasnifle milli irade hırsızlığı yapıyorlardı bugün de sandığın meşruiyetini tartışmaya açarak aynı faşizmi sergiliyorlar. Dün iktidara giden yolu vesayetçilerin himmetin de arıyorlardı bugün de terör örgütleri ile iş birliği yapmakta görüyorlar. Nereye dayanıyorlar; Kandil'e. Kandil'den gelecek desteğe dayanarak seçim kazanacaklarını zannediyorlardı. Ne oldu; oldu mu? 14'ünde oldu mu? 28'inde oldu mu? Olmadı, olmaz. Bu millet asla bu yanlışlara, bu teröre ve teröristlere yüz vermeyecektir. Her seçim sonrasında içlerindeki sandık ve milli irade nefretini kusmaktan geri durmuyorlar. Velhasıl yıllar geçiyor, ülke değişiyor, dünya değişiyor, köprülerin altından çok sular akıyor hatta eski camlar bardak oluyor ama CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor. Kılıçdaroğlu ve avanesinin milletin tercihlerine karşı hazımsızlıklarına zerre kadar iyileşme olmuyor. Bakınız bu zat girdiği 13 seçimin 13'ünü de kaybetti. Her seçim öncesinde çeşitli oy oranları vererek şayet bunları alamazsa istifa edeceğini, CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturmayacağını söyledi. Ama hiçbir zaman sözünün eri olmadı. Onurluca geri çekilmeyi dahi beceremedi. Bunu yapmadığı gibi başta kendi seçmeni olmak üzere vatandaşın aklıyla alay etmeye devam etti" ifadelerini kullandı.

'CHP'Lİ OLİGARKLARIN PİŞKİNLİKLERİ CHP'YE OY VERENLERİ RAHATSIZ ETMEKTEDİR'

"Daha 3 ay önce 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı ağır hezimete rağmen halen çıkıp milletten özür dilemiyor, kendini hesaba çekmiyor, hatalarıyla yüzleşmiyor" diyen Erdoğan, "Kapalı kapılar ardında terör örgütünün siyasi uzantıları dahil kimlere ne sözler verdiğini, neleri taahhüt ettiğini açıklamıyor. Çok açık ve net söylüyorum; Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Toplumun belli kesimlerinde hayal kırıklığı giderek büyümekte, bunların aymazlıklarından dolayı umutsuzluk yaygınlaşmaktadır. Siyasete olan güveni de zedeleyen bu durum, açık söylüyorum; demokrasimiz için de risk oluşturmaktadır. Buradan özellikle 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde farklı tercihlerde bulunmuş tüm vatandaşlarıma şu samimi çağrıyı yapmak istiyorum. Türkiye'nin tüm renklerini, tüm zenginliklerini temsil kabiliyetine hais parti AK Parti'dir. AK Parti bir Türkiye partisidir. 85 milyonun tamamının partisidir" diye konuştu.