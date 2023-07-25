Erdoğan: Adliye Teşkilatımızın Kendine Gelmesi Süre Almıştır

'ADLİYE TEŞKİLATIMIZIN KENDİNE GELMESİ SÜRE ALMIŞTIR'

Erdoğan, 17-25 Aralık girişiminin yargı ve emniyet birimlerine verdiği zarar ile 15 Temmuz ihanetinin orduya verdiği zararın aynı mesabede olduğunu belirterek, "Benim 2 korumamı şehit ettiler, acımasızca. Eğer bizi de yakalayabilselerdi bizi de şehit edeceklerdi. Ama bizleri; Rabbim fırsat vermedi, yakalayamadılar ve 10 binler Yeşilköy havalimanında bizleri karşıladı. Bay bay Kemal de tankların arasından FETÖ'cülerin koordinesinde Bakırköy Belediyesi'ne gidip, orada kahvesini içerek bizi seyretti. 'Haberim olsa ben de orada olurdum' diyor. Hayatı yalan. Böyle bir derdi yok. Halbuki orada FETÖ'cüler bizi yakalayıp, şehitlerimiz izine bizi de koyuverseydiler o zaman herhalde kendisi de zil takıp oynardı. Bunların hayatı bu. Ama Rabbim fırsat vermedikten sonra hüküm değişmiyor. Bütün tuzakların üstünde en büyük tuzak Allah'a aittir. Her iki menfur hadisede de maalesef milletimizin güzide kurumları yıpranmış, yara almış, ciddi travmalar yaşamıştır. Adliye teşkilatımızın tekrar kendine gelmesi belli bir süre almıştır" dedi.

Erdoğan, hakim ve savcılara seslenerek, "Bugün çekeceğiniz kura ile meslek hayatınızda artık kritik bir eşiği aşıyorsunuz. Türk Milleti adına karar verecek kadar yüce bir makamın ağırlığını yükleniyorsunuz. Şunu lütfen hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın; hakimin, savcının lisanı makul sürede vereceği adil ve hakkaniyetli kararlardır. Adalet hizmetlerinde yapılan hatanın bedeli sadece bu dünyada değil ahirette de çok ağır olacaktır. Vazifenizi icra ederken hukukun üstünlüğü ilkesine ve masumiyet karinesine ne pahasına olursa olsun bağlı kalmaya itina gösterin. Sizlerden sadece aklınızı, ahlakınızı, vicdanınızı değil devlet, millet adına müessesinizi de korumanızı bekliyorum. İletişim araçlarının günlük hayatımızda giderek daha fazla yer işgal ettiği günümüzde şu gerçeğin altını tekrar çizmek istiyorum; sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla bizim referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medyadaki tepkiler değil kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır, hukuktur. Hukuk kanunun çok çok ötesindedir. 'Kanun' dediğin insanoğlunun yazdıklarıdır. Ama hukuk bunun ötesindedir. Sizin rehberiniz vicdan pusulanızla birlikte asırlar boyunca tecrübeyle, ilimle, ahlakla yoğrularak oluşmuş zengin hukuk külliyatımızdır. Buna çok dikkat edeceğiz. Kararınızı verirken hiç kimsenin, hiçbir gücün, hiçbir maddi değerin sizi yönlendirmesine lütfen müsaade etmeyin. Parayı pulu her zaman bulursunuz; ama unutmayın hak ve hukuk bulunmaz. Ben sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum" ifadelerin kullandı.