Erdoğan Adana'da konuştu: 'Gençlerimizin geleceğini LGBT'cilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adana'da "Gençlerimizin geleceğinizi LGBT'cilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin. CHP, LGBT'ci mi? İYİ Parti ve HDP LGBT'ci mi? AK Parti'ye, MHP'ye LGBT'ci sızabilir mi? Aradaki fark bu. Her gün kırk kılığa bürünmeyin de delikanlı olun öğrenin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adana İstasyon Meydanı'nda miting yaptı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"837 bin çadırın yanı sıra 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Ayrıca 142 bin konutun ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 bininin de temelini attık. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacak bunun 359 binini de 1 yıl içinde teslim edeceğiz.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNE GENEL YERLEŞTİRME DIŞINDA YÜZDE 25 KONTENJAN AYIRACAĞIZ"

Deprem bölgesindeki lise öğrencilerine bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Bu öğrencilerimiz ülke genelindeki sıralamanın dışında kendi aralarındaki puan önceliğine ve tercih sırasına göre ayrılan ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Ayrıca özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrenciler için birer kişilik yer tahsis edilecek. Toplamda 21 bin 560 öğrencimizin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında bundan yararlanacak.

"YALANLA TEHDİTLE MUHALEFET YAPILAMAYACAĞINI BİR TÜRLÜ ÖĞRETEMEDİK"

14 Mayıs'ta hak ettikleri dersi sandıkta vermeye hazır mısınız? Seçim gününe kadar tereddütlü bir akrabanızı bulmalısınız. Kendisine benim selamımla gidip 14 Mayıs'ı anlatacaksınız. Ben Adana'ya güveniyorum. 21 yılda her şeyi değiştirdik, bir tek muhalefet kaldı. Yalanla tehditle muhalefet yapılamayacağını bir türlü öğretemedik. 14 Mayıs'a doğru da azdılar. Fol yok yumurta yok. Kibri arşa değmiş durumda. Makam mevki dağıtıyorlar.

"AK PARTİ'YE, MHP'YE LGBT'Cİ SIZABİLİR Mİ"

Terör örgütü mensuplarına cezaevinden salma taahhüdünde bulunuyorlar. Tefecilere ülkenin kaynaklarını peşkeş çekme sözü veriyorlar. Siz önce kapalı kapılar ardında kimlere söz verdiğinizi açıklayın. Siz önce sizleri destekleyen emperyalistlere hangi destek sözü verdiğinizi açıklayın. Gençlerimizin geleceğinizi LGBT'cilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin. CHP, LGBT'ci mi? İYİ Parti ve HDP LGBT'ci mi? AK Parti'ye, MHP'ye, LGBT'ci sızabilir mi? Aradaki fark bu. Her gün kırk kılığa bürünmeyin de delikanlı olun öğrenin. Milletim 14 Mayıs'ta bunlara bunu da sandıkta öğretecek. Bunlara söylemek lazım delikanlılık nasıl olur gelin Adanalı kardeşim size göstersin. Buraya gelmeye yüreğiniz yetmiyorsa, bizi takip edin ki neler başardığımızı belki anlarsınız.

"HUKUK DEVLETİNDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Bay bay Kemal ne diyor? Selo'yu bırakacağız diyor. Benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan ahlaksızı nasıl bırakırsın? Hukuk devletinde böyle bir şey yok. İmralı'nın kapılarını kıracakmış. Bunların kendileri terörist. Arada bir hakaretlerle bay bay Kemal'e ayar vermeyi ihmal etmiyorlar. Bizden ayrılanları saymıyorum. Onlar sığıntı. Lokomotif olan bay bay Kemal'e gelince yaptıklarına bakarken gülmesine gülüyoruz da kendisinin de, kurduğu masanın da durumu gülünecek gibi değil. Karşımızdaki tablo bu.

"15 TEMMUZ'DA FETÖ'CÜLER BENİ VE AİLEMİ ÖLDÜRMEYE GELDİLER"

15 Temmuz'da FETÖ'cüler beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Havalimanına indiğimde on binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bay bay Kemal 1,5 saat önce oraya gelmiş, 'haberim olsa beklerdim' diyor. Sen oradan belediye başkanının evine gittin. Baktın ki, Erdoğan ve ailesi nasıl öldürülecek. Kahve yudumluyordun. Sen ne biçim insansın. Sen ne kadar yalan konuşursan bil ki milletim o kadar doğru konuşuyor. Bunlar da teröre mavi boncuk dağıtma var. 14 Mayıs'ta hepsi siyaset arşivinin tozlu raflarında yerini alacak. Bay Kemal'di sonra Bay bay Kemal oldu, seçimden sonra Vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek.

"MERSİN, ADANA, OSMANİYE, GAZİANTEP HIZLI TREN HATTINI 2025'TE HİZMETE ALACAĞIZ"

Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep Hızlı Tren Hattını 2025'te hizmete alacağız. Bölgesel havalimanımız açıldıktan sonra bu yalancı kapatılacağını söylüyor. Bizim için Adanalı ne derse odur. Adana'yı Doğu Akdeniz'in en büyük lojistik üssü yapmakta kararlıyız. 11 baraj, 38 sulama tesisi, 1 gölet ve 28 hidroelektrik tesis inşa ettik. Çiftçilerimize 6.5 milyar liralık tarımsal destek verdik."