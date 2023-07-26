Erdoğan: 7 değil 70 yılda geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı dünyaya ilan ettik (3)
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'ŞU ANDA 500 BİNE YAKIN KONUTU ORALARDA İNŞA EDİYORUZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mültecilerle ilgili "Kardeşlerim şunu unutmayın;
'ŞU ANDA 500 BİNE YAKIN KONUTU ORALARDA İNŞA EDİYORUZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mültecilerle ilgili "Kardeşlerim şunu unutmayın; Suriye'de ölümden kaçarak bizlere sığınan, bizi ensar olarak gören bu kardeşlerimize ne yazık ki ülkemizde ana muhalefetin yaklaşımı insani bir yaklaşım değildir. İslami bir yaklaşım hiç değildir. Suriye ve Irak'ta terör saldırıları devam ettikçe, sığınmacıların kendi topraklarına dönmesi beklenenden daha fazla vakit alacaktır. Şu anda 500 bine yakın konutu oralarda inşa ediyoruz. Güvenlik ve istikrar sağlandıkça gönüllü ve onurlu geri dönüşler artacaktır. Bunu Suriye'nin kuzeyinde gördük. Terörden arındırıp güvenli hale getirdiğimiz yerleşim yerlerine şimdiye kadar 600 bine yakın sığınmacı geri döndü. Sivil toplum kuruluşlarımızın öncülüğünde yürütülen briket evler projesi ile 90 bine yakın aileye barınma imkanı sağlandı. 2 ay önce temelini attığımız konut projesi kapsamında ise 240 bin ailenin yani 1 milyon sığınmacının geri dönüşünü hedefliyoruz. Katar'ın finansman desteği ile hayata geçirdiğimiz kalıcı konut projelerinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan bu adımları kararlılıkla atarken diğer taraftan düzensiz göçün engellenmesine yönelik çabalarımızı yoğunlaştırdık" dedi.'İLLEGAL OLARAK ÜLKEMİZDE BULUNANLAR SINIR DIŞI EDİLİYOR'Erdoğan, mülteciler konusunda başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde denetimlerin sıkı bir şekilde yapıldığını belirterek şöyle konuştu: "Turizm, yatırım, eğitim, sağlık amacıyla ülkemize gelenlere veya geçici koruma altında olanlara yönelik menfi yaklaşımımız söz konusu değildir. Türkiye'ye ve Türk ekonomisine katkı sağlayan herkese kapımız açıktır. Suça karışanlar, toplumun huzurunu bozanlar ile illegal olarak ülkemizde bulunanlar ise sınır dışı ediliyor. Son 2 ayda 36 bin düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 16 bini sınır dışı edildi. Kalanların işlemleri devam ediyor. İnşallah bu meseleyi kültürümüze, inancımıza, hukuka ve hakkaniyete uygun bir şekilde hal yoluna koyacağız. Her vesileyle ifade ettiğim bir hususu burada tekrar etmek istiyorum. Biz tarih boyunca dara düşene, başı sıkışana, zulme uğrayana, kucak açmış ali cenap bir milletiz. Irak'taki kardeşlerimiz 1900'larda zulme uğrayınca bunu yaptık. Suriyeli komşularımız canlarını kurtarmak için bize sığındığında bunu yaptık. Dün akşam bir televizyon kanalında bir babayı dinliyordum. 'Öldürün bizi' diyordu. 'Esed'in katliamından kurtulmaktan siz kardeşlerimize sığınıyoruz, kabul etmiyorsanız öldürün bizi' Ukrayna'da savaş başladıktan sonra ülkemize gelen yerlerinden edilmiş kişilere biz kapılarımızı açtık. Yarın Allah korusun bir başka komşumuzun başına benzer felaketler gelirse insanlık ve komşuluk vazifemizi yine yerine getiririz. Atalarımızdan miras aldığımız bu vicdani duruşu hiçbir fitne tüccarı, hiçbir provakatör, hiçbir faşizm heveslisi değiştiremez, değiştiremeyecektir."'MAZLUMLARI DİNİNE GÖRE YARGILAMAK BİZE YAKIŞMAZ'Erdoğan, sığınmacılara yönelik nefret söylemlerine prim vermenin bir Müslümana ve bir Müslüman Türk'e yakışmayacağını ifade ederek, "Mazlumları rengine, kökenine, dinine göre yargılamak bize yakışmaz. Batı'da kendi insanımızı tehdit eden yabancı düşmanı fikirlere meyl etmek bize yakışmaz. Burada çizgimiz son derece nettir. Ne güvenliğimizden taviz vereceğiz ne vatandaşımızı sıkıntıya sokacağız ne de milletimize, lütfen buna dikkat edin, Boraltan Köprüsü faciası gibi utançlar yaşatacağız. Mazlum ve mağdura kucak açarken gerçekçi politikalarla yasadışı göç sorununa kalıcı çözümler üretmeye sürdüreceğiz. Polislik mesleğine ilk adımınızı attığınız bugün aynı zamanda hayatınızda yeni bir safhaya geçiyorsunuz. Zor olduğu kadar fedakarlık gerektiren ulvi bir göreve talip olduğunuzun inanıyorum ki hepiniz bilincindesiniz. Bu bakımdan mesleğinizde birbirinize destek olmanız, yardımlaşmanız, birbirinize göz kulak olmanız çok önemlidir. Görevinizi layıkıyla yapabilmeniz için eğitimlerini sürecinde amirleriniz ve hocalarınız sizleri her türlü duruma karşı hazırladılar. Mesleğin inceliklerini, vazifenizi ifa ederken hassasiyetle takip etmeniz gereken kuralları, sizlere anlattılar. Polis Meslek Yüksekokullarında aldığınız eğitimlerin dünyada bu alanda verilen en iyi, en kapsamlı eğitimlerden biri olduğu tartışmasız bir gerçektir. Ancak yine de bazı şeyleri görerek yaşayarak öğreneceksiniz" dedi.'KANUNLARIN SİZE VERDİĞİ YETKİYİ KULLANIRKEN ASLA SINIRLARI AŞMAYIN'Erdoğan, konuşmasının devamında, "Teorik eğitimlerinizi tecrübe kazanarak, zamanla tekemmül ettireceksiniz. Bu süreçte sizlerden şu hususlara her zaman dikkat etmenizi istiyorum. Bizim devlet geleneğimizin 6 asırdır değişmeyen esası 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibidir. İnsanımızı ne kadar korursanız ne kadar yüceltirseniz devletimiz de o derece büyüyecek, gelişecek, güvenli ve huzurlu bir yer haline gelecektir. Ne vatandaşına tepeden bakan jakoben anlayışın ne insanına zulmeden ceberrut zihniyetin bizi tasarrufumuzda ve tasavvurumuzda yeri yoktur. Kendi vatandaşını tehdit kaynağı gören yaklaşımları 2002 yılı itibari ile bir daha geri gelmemek üzere tamamen terk ettik. Sizlerden görevinizi icra ederken özgürlük, güvenlik dengesini muhafaza etmenizi beklediğimi vurgulamakta fayda görüyorum. Kanunların size verdiği yetkiyi kullanırken asla sınırları aşmayın. Meslek hayatınız boyunca kanundan, hukuktan, ahlaktan ve sizlere daima doğru yolu gösterecek vicdan pusulanızdan ayrılmayın. Milletin canına, malına, namusuna kasteden vicdansızlara karşı tavizsiz, kurallara riayet eden insanlarımıza karşı her zaman müşvik davranın. Milletimizin desteği yanınızda olduğu müddetçe hainlerle, teröristlerle ve suçlularla çok daha kolay mücadele edeceğinizi unutmayın" ifadelerinde bulundu.'DİĞER TÜRLÜ MAĞDURLARIN YÜREĞİNDE YANAN ATEŞİ SÖNDÜREMEYİZ'
Erdoğan, son olarak konuşmasında, "Maşeri vicdanını yaralayan olayların önüne geçilmesinde adli birimlerimizle birlikte sizlerin çabaları belirleyici rol oynayacaktır. Adaletin tecellisinde ancak emniyetimiz ve yargımız el ele omuz omuza çalıştığı taktirde suçlular hak ettiği cezaya çarptırılır. Diğer türlü mağdurların yüreğinde yanan ateşi söndüremeyiz. Diğer türlü verilen cezaların caydırıcı olmasını sağlayamayız. Diğer türlü devletimize olan güveni istediğimiz seviyeye çıkartamayız. Türk polisinin vicdan, merhamet, adalet ve asalet bakımından dünyada eşi benzerinin bulunmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Üzerinizde gururla taşıdığınız üniforma milletimizin gönlüne huzur veren, güven aşağılayan bir şeref timsalidir. Kimliğinizin, üniformanızın, mesleğinizin onurunu ve saygınlığını korumak daima önceliğiniz olsun. Sizlerden 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diye ifade ettiğimiz ilkelerimize de sıkı sıkıya sahip çıkmanızı bekliyorum. Buradaki her bir kardeşimin görevini bu ilkeler temelinde aşkta yapacağına yürekten inanıyorum. Şimdi tüm velilerimize sesleniyorum. Her şeyden önce yavrularınızı bizlere emanet ettiniz. ve bizlerde tüm hocalarımızla birlikte kalite ise kalite, verim ise verim, eğitimden öğretime bütün bunlarla birlikte hamdolsun şu polis akademimizde en ideal şekilde yavrularımızı yetiştirdik. Sizler bize inandınız. Bizler de size inandık. ve şimdide kendileri ülkemizin dört bir yanına dağılacaklar ve dört bir yanında hamdolsun bu toprakların, bu milletin adeta güvence kaynağı olacaklar. Sizlere şahsım, milletim adına; anneler, babalar çok teşekkür ediyorum" dedi.