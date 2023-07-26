Erdoğan: 7 değil 70 yılda geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı dünyaya ilan ettik (3)

'ŞU ANDA 500 BİNE YAKIN KONUTU ORALARDA İNŞA EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mültecilerle ilgili "Kardeşlerim şunu unutmayın; Suriye'de ölümden kaçarak bizlere sığınan, bizi ensar olarak gören bu kardeşlerimize ne yazık ki ülkemizde ana muhalefetin yaklaşımı insani bir yaklaşım değildir. İslami bir yaklaşım hiç değildir. Suriye ve Irak'ta terör saldırıları devam ettikçe, sığınmacıların kendi topraklarına dönmesi beklenenden daha fazla vakit alacaktır. Şu anda 500 bine yakın konutu oralarda inşa ediyoruz. Güvenlik ve istikrar sağlandıkça gönüllü ve onurlu geri dönüşler artacaktır. Bunu Suriye'nin kuzeyinde gördük. Terörden arındırıp güvenli hale getirdiğimiz yerleşim yerlerine şimdiye kadar 600 bine yakın sığınmacı geri döndü. Sivil toplum kuruluşlarımızın öncülüğünde yürütülen briket evler projesi ile 90 bine yakın aileye barınma imkanı sağlandı. 2 ay önce temelini attığımız konut projesi kapsamında ise 240 bin ailenin yani 1 milyon sığınmacının geri dönüşünü hedefliyoruz. Katar'ın finansman desteği ile hayata geçirdiğimiz kalıcı konut projelerinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan bu adımları kararlılıkla atarken diğer taraftan düzensiz göçün engellenmesine yönelik çabalarımızı yoğunlaştırdık" dedi.

Erdoğan, son olarak konuşmasında, "Maşeri vicdanını yaralayan olayların önüne geçilmesinde adli birimlerimizle birlikte sizlerin çabaları belirleyici rol oynayacaktır. Adaletin tecellisinde ancak emniyetimiz ve yargımız el ele omuz omuza çalıştığı taktirde suçlular hak ettiği cezaya çarptırılır. Diğer türlü mağdurların yüreğinde yanan ateşi söndüremeyiz. Diğer türlü verilen cezaların caydırıcı olmasını sağlayamayız. Diğer türlü devletimize olan güveni istediğimiz seviyeye çıkartamayız. Türk polisinin vicdan, merhamet, adalet ve asalet bakımından dünyada eşi benzerinin bulunmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Üzerinizde gururla taşıdığınız üniforma milletimizin gönlüne huzur veren, güven aşağılayan bir şeref timsalidir. Kimliğinizin, üniformanızın, mesleğinizin onurunu ve saygınlığını korumak daima önceliğiniz olsun. Sizlerden 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diye ifade ettiğimiz ilkelerimize de sıkı sıkıya sahip çıkmanızı bekliyorum. Buradaki her bir kardeşimin görevini bu ilkeler temelinde aşkta yapacağına yürekten inanıyorum. Şimdi tüm velilerimize sesleniyorum. Her şeyden önce yavrularınızı bizlere emanet ettiniz. ve bizlerde tüm hocalarımızla birlikte kalite ise kalite, verim ise verim, eğitimden öğretime bütün bunlarla birlikte hamdolsun şu polis akademimizde en ideal şekilde yavrularımızı yetiştirdik. Sizler bize inandınız. Bizler de size inandık. ve şimdide kendileri ülkemizin dört bir yanına dağılacaklar ve dört bir yanında hamdolsun bu toprakların, bu milletin adeta güvence kaynağı olacaklar. Sizlere şahsım, milletim adına; anneler, babalar çok teşekkür ediyorum" dedi.