Erdoğan: 7 değil 70 yılda geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı dünyaya ilan ettik (2)
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'HASSAS BİRİMLERDE TASFİYELERE GİTMEMİŞ OLSAYDIK DAHA BÜYÜK BEDELLER ÖDEMEK ZORUNDA KALIRDIK'Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin konuşmasına devam ederek, "Türkiye'nin o gece nasıl büyük bir badire atlattığını istiklal ve istikbal uğurun da milletimizin ne bedeller ödediğini...
'HASSAS BİRİMLERDE TASFİYELERE GİTMEMİŞ OLSAYDIK DAHA BÜYÜK BEDELLER ÖDEMEK ZORUNDA KALIRDIK'
Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin konuşmasına devam ederek, " Türkiye'nin o gece nasıl büyük bir badire atlattığını istiklal ve istikbal uğurun da milletimizin ne bedeller ödediğini gelin burada görün. 15 Temmuz'la ilgili yalanlarınızı, iftiralarınızı FETÖ'cülere destek veren beyanlarınızı, şayet yüzünüz varsa gelin burada da söyleyin. Siyasi hesaplarla masum ilan ettiğiniz FETÖ'cü mankurtların Türk milletine yaşattığı acıları gelin burada kendi gözlerinizle görün. Terörü öven gazeteci kılıklı tetikçilere ve 6-8 Ekim olaylarının faillerine gösterdiğiniz vefanın binde birini gelin vatanımız için toprağa düşen kahramanlarımıza da gösterin. Milletimiz şu gerçeğin farkındadır. O geceyi bizzat yaşamasa dahi FETÖ'cü hainlerin işlediği cürümlere şahit olan birinin FETÖ'ye müsamahakar davranması mümkün değil. FETÖ ile mücadelede oluşacak en küçük bir zafiyetin bize neye mahal olabileceğini hemen yanımızdaki Gazi mekanda görebiliyoruz. Bir daha benzer ihanetlere maruz kalmamak için hem hafızamızı diri tutmamız hem de tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü boşa çıkarmamızı 17-25 Aralık girişimi sonrasında aldığımız önlemlere borçluyuz. Şayet o dönem polis akademisini yeniden yapılandırmamış, hassas birimlerde tasfiyelere gitmemiş olsaydık daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırdık" dedi.'FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR'Erdoğan, konuşmasının devamında, "Nasıl vakitlice alınan tedbirler devletimizi işgal girişiminden kurtardıysa 15 Temmuz sonrası atılan adımlar da güvenlik birimlerimizin görevlerini daha iyi yapmalarını, milletimize daha iyi hizmet etmelerini sağlamıştır. Bir taraftan polis teşkilatımızı FETÖ'cü unsurlardan temizlerken aynı zamanda emniyet hizmetlerinde sıkıntıya mahal vermedik. Darbe girişiminden bugüne toplam 41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiği kesildi. Teşkilatımızı güçlendirmek için 31 bin çarşı ve mahalle bekçisi aldık. Komiser yardımcısı, polis memuru ve sivil personel olarak ise toplam 128 bin personel alımı gerçekleştirildi. Böylece farklı unvanlarda toplam 158 bin 682 personel alımı yaparak emniyet teşkilatımızın eskilerini, eksikliklerini fazlasıyla giderdik. Halihazırda 340 bin emniyet personelimiz görev yapıyor. Güvenlik sistemimizi nitelikli insan kaynağı ile yeni uzmanlık birimleri ile teknik kapasiteyle sürekli geliştiriyoruz. Bunun neticelerini başta terörle mücadele olmak üzere güvenliğimize dair her konuda bizzat tecrübe ediyoruz. FETÖ'nün devlet içindeki uzantılarının önemli bir kısmını tasfiye ettik. Mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarımız kesintisiz sürüyor" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'YE UZANAN KİRLİ ELLERİ NEREDE OLURSA OLSUN KIRMAKTA KARARLIYIZ'Erdoğan, bölücü terör örgütüne katılımın neredeyse durma noktasına geldiğini vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eğer bugün Gabar'da, Cudi'de, Bestler Deresi'nde bütün bu teröristlerin inlerine giriyor ve bu inlerde bunları yok ediyorsak işte bunun faili sizlersiniz. Sizlerin kahramanlığı, sizlerin başarısı inanıyorum ki bu inlere onları mahkum edecektir. ve bundan sonraki süreçte de evelallah Güneydoğu, Doğu bütün buraları bu teröristlerden temizliyoruz, temizleyeceğiz. Örgütü sadece sınırlarımız içinde değil Irak ve Suriye sahasında da başını kaldıramaz hale getirdik. Terörü kaynağında kurutma stratejimiz çerçevesinde nerede bir terör kümelenmesi varsa hemen yok ediyoruz. Döktükleri şehit kanlarının ve vatandaşlarımıza yaşattıkları acıların bedelini bölücü örgüt mensuplarına misliyle ödetiyoruz. Polis memurumuz Fethi Sekin'in, diplomatımız Osman Köse'nin ve daha nice kahramanımızın şehadetinde parmağı olanların hepsine alçaklıklarının hesabını tek tek sorduk ve soracağız. Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız terör örgütlerini ülkemize yönelik bir tehdit unsuru olmaktan tamamen çıkarmaktır."'TERÖR BELASINI TAMAMEN DEFETMEMİZE BAĞLIDIR'
Erdoğan, Türkiye'nin emperyalist güçler tarafından başına salınan terör belasından kurtulmasının hayati derecede önemli olduğunu belirterek, "Sadece güvenliğimize değil ekonomiden demokrasiye, dış politikadan milli birlikte ve bütünlüğümüze yönelik girişimleri akamete uğratmamız, terör belasını tamamen defetmemize bağlıdır. Terör örgütleri varlığını sürdürdükçe kendimizi emniyette hissedemeyiz. İçeride veya sınırlarımızın ötesinde terör unsurları oldukça Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu arzu ettiğimiz hızda hayata geçiremeyiz. Kandil'deki terör baronlarının sesleri kesilmedikçe, iç siyasetimizi dizayn etme çabalarının önünü alamayız. İşte görüyorsunuz; 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında kızları annelerinden babalarından kaçırarak Kandil'e getiriyor ve terör baronları orada bunları taciz ediyorlar. Eğer dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacaksak, turizmde yıllık 100 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefliyorsak, küresel sistemde söz sahibi bir ülke olmayı istiyorsak, terör sorununu çözmemiz şarttır. Aynı şekilde Türkiye'de belli çevrelerin özellikle seçim döneminde istismar ettiği göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu da terör örgütleri ile başarılı mücadeleden geçmektedir" dedi.