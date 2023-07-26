Erdoğan: 7 değil 70 yılda geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı dünyaya ilan ettik (2)

'HASSAS BİRİMLERDE TASFİYELERE GİTMEMİŞ OLSAYDIK DAHA BÜYÜK BEDELLER ÖDEMEK ZORUNDA KALIRDIK'Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin konuşmasına devam ederek, "Türkiye'nin o gece nasıl büyük bir badire atlattığını istiklal ve istikbal uğurun da milletimizin ne bedeller ödediğini...

'HASSAS BİRİMLERDE TASFİYELERE GİTMEMİŞ OLSAYDIK DAHA BÜYÜK BEDELLER ÖDEMEK ZORUNDA KALIRDIK'

Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin konuşmasına devam ederek, " Türkiye'nin o gece nasıl büyük bir badire atlattığını istiklal ve istikbal uğurun da milletimizin ne bedeller ödediğini gelin burada görün. 15 Temmuz'la ilgili yalanlarınızı, iftiralarınızı FETÖ'cülere destek veren beyanlarınızı, şayet yüzünüz varsa gelin burada da söyleyin. Siyasi hesaplarla masum ilan ettiğiniz FETÖ'cü mankurtların Türk milletine yaşattığı acıları gelin burada kendi gözlerinizle görün. Terörü öven gazeteci kılıklı tetikçilere ve 6-8 Ekim olaylarının faillerine gösterdiğiniz vefanın binde birini gelin vatanımız için toprağa düşen kahramanlarımıza da gösterin. Milletimiz şu gerçeğin farkındadır. O geceyi bizzat yaşamasa dahi FETÖ'cü hainlerin işlediği cürümlere şahit olan birinin FETÖ'ye müsamahakar davranması mümkün değil. FETÖ ile mücadelede oluşacak en küçük bir zafiyetin bize neye mahal olabileceğini hemen yanımızdaki Gazi mekanda görebiliyoruz. Bir daha benzer ihanetlere maruz kalmamak için hem hafızamızı diri tutmamız hem de tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü boşa çıkarmamızı 17-25 Aralık girişimi sonrasında aldığımız önlemlere borçluyuz. Şayet o dönem polis akademisini yeniden yapılandırmamış, hassas birimlerde tasfiyelere gitmemiş olsaydık daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırdık" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin emperyalist güçler tarafından başına salınan terör belasından kurtulmasının hayati derecede önemli olduğunu belirterek, "Sadece güvenliğimize değil ekonomiden demokrasiye, dış politikadan milli birlikte ve bütünlüğümüze yönelik girişimleri akamete uğratmamız, terör belasını tamamen defetmemize bağlıdır. Terör örgütleri varlığını sürdürdükçe kendimizi emniyette hissedemeyiz. İçeride veya sınırlarımızın ötesinde terör unsurları oldukça Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu arzu ettiğimiz hızda hayata geçiremeyiz. Kandil'deki terör baronlarının sesleri kesilmedikçe, iç siyasetimizi dizayn etme çabalarının önünü alamayız. İşte görüyorsunuz; 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında kızları annelerinden babalarından kaçırarak Kandil'e getiriyor ve terör baronları orada bunları taciz ediyorlar. Eğer dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacaksak, turizmde yıllık 100 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefliyorsak, küresel sistemde söz sahibi bir ülke olmayı istiyorsak, terör sorununu çözmemiz şarttır. Aynı şekilde Türkiye'de belli çevrelerin özellikle seçim döneminde istismar ettiği göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu da terör örgütleri ile başarılı mücadeleden geçmektedir" dedi.