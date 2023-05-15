Erdoğan 555 bin 696 oy, Kılıçdaroğlu ise 281 bin 961 oy aldıSAMSUN 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Samsun'da kullanılan oyların dağılımı İl Seçim Kurulu tarafından açıklandı.

Erdoğan 555 bin 696 oy, Kılıçdaroğlu ise 281 bin 961 oy aldı

SAMSUN 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Samsun'da kullanılan oyların dağılımı İl Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Samsun'da cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a 555 bin 696 oy, Kemal Kılıçdaroğlu'na 281 bin 961 oy çıktı. Milletvekilliği seçiminde ise AK Parti 5, CHP 2, MHP ve İYİ Parti de 1'er vekil çıkardı.

İl Seçim Kurulu Samsun'da kullanılan oyların sonuç tutanakları kurumda duvarlara astı. Sonuç listelerinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde kullanılan oylar, itiraz edilen sandık sayısı, itiraz sonrası geçerli sayılan oyların sayısı gibi bilgiler yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 215 oy itiraz üzerine geçerli sayıldı

Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanak Özeti'ne göre Samsun'da Recep Tayyip Erdoğan 555 bin 696 oy, Muharrem İnce 4 bin 215 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 281 bin 961 oy, Sinan Oğan ise 54 bin 166 oy aldı. Sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin toplam sayısı 1 milyon 24 bin 653 kişi. Oy kullanan seçmen sayısı 915 bin 618 kişi. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının toplam sayısı 895 bin 823 oldu. İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı 215 oldu. Geçerli oy pusulalarının toplam sayısı 896 bin 38 olurken, geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplam sayısı da 19 bin 580 oldu.

Milletvekili seçiminde itiraz üzerine geçerli oy sayılmazken, 24 bin 411 oy geçersiz ya da hesaba katılmadı

Milletvekili seçiminde il semim kurullarınca düzenlenen tutanak özeti kapsamında Samsun'da 3423 sandıkta sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin toplam sayısı 1 milyon 24 bin 653. Bu seçmenlerden 915 bin 707'si oy kullandı. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının toplam sayısı 891 bin 296 oldu. İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı ise 'sıfır' olarak dikkat çekti. Geçerli oy pusulalarının toplam sayısı 891 bin 296 olurken, 24 bin 411 oy pusulası ise geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy olarak kayıtlara geçti.

Samsunluların siyasi partilere oy dağılımı

915 bin 707 seçmen Samsun'da siyasi partilere milletvekili için oy kullandı. Samsunlular bu kasamda Millet Partisi'ne 1171 oy, Halk ve Özgürlükler Partisi'ne 900 oy, TKP'ye 936 oy, Türkiye Komünist Hareketi'ne 267 oy, Sol Parti'ye 468 oy, Genç Parti'ye 1868 oy, Memleket Partisi'ne 9598 oy, Büyük Birlik Partisi'ne 12 bin 654 oy, AK Parti'ye 377 bin 597 oy, Yeniden Refah Partisi'ne 36 bin 268 oy, MHP'ye 127 bin 830 oy, Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi'ne 2512 oy, TİP'e 5625 oy, Adalet Birlik Partisi'ne 1542 oy, ANAP'a 2322 oy, Halkın Kuruluş Partisi'ne 715 oy, Vatan Partisi'ne 784 oy, Güç Birliği Partisi'ne 484 oy, CHP'ye 174 bin 916 oy, İYİ Parti'ye 110 bin 35 oy ve Zafer Partisi'ne de 19 bin 526 oy verdi. Samsunlular ayrıca bağımsız milletvekilleri adaylarından Serhat Köroğlu'na 144 oy, Gökhan Cigalı'ya 369 oy, Mustafa Çoban'a 2397 oy, Murat Emir'e 300 oy ve Ahmet Uzun'a 68 oy attı.

Samsun'daki vekil dağılımı

Milletvekilliği seçimlerinde ise Samsun'da AK Parti oyların yüzde 42,39'unu aldı. MHP 14,26'sını, Yeniden Refah yüzde 4'ünü, BBP 1,40'ını, CHP 19,75'ini ve İYİ Parti de 12,14'ünü aldı. Bu sonuçlara göre Cumhur İttifakı 9 vekil kontenjanından 6'sını meclise gönderirken, Millet İttifakı da 3 adayını meclise gönderdi. Samsun'daki vekil dağılımı AK Parti 5, CHP 2, MHP ve İYİ Parti'de 1'er şeklinde oldu.