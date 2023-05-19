Erdoğan: 28 Mayıs'ta sandıkları bayram yerine çevireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna işaret ederek, "Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım. 29 Mayıs İstanbul'un fethiyle bunu inşallah taçlandıralım. Gerilimden, çamur siyasetinden, provokasyondan medet uman fitnecilere inat 28 Mayıs'ta sandıkları 85 milyon olarak bayram yerine çevireceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine asla kapılmayacağız. Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilk asrını acısıyla tatlısıyla geride bıraktıkları, Türkiye Yüzyılı'na hazırlanılan bir dönemde olduklarını dile getirdi.

Geçen asırda, bir yanda bugün 104'üncü yıl dönümüne ulaştıkları, Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla zirvesine ulaşan milli mücadelenin olduğunu aktaran Erdoğan, geçen asrın diğer yönünde ise yoklukların, yoksullukların, baskıların, zulümlerin, darbelerin, siyasi, sosyal, ekonomik nice krizlerin milletin gönlünde açtığı yaraların bulunduğunu ifade etti.

"Bu öyle bir dönem ki ancak şairlerin diliyle anlatılabilir. Bakınız bir şairimiz eski Türkiye'nin Anadolu'sunu nasıl anlatmış" diyen Erdoğan, Yavuz Bülent Bakiler'in "Anadolu" şiirini şöyle okudu:

"Ben Anadolu'yum/ Yıllar yılı susuz kaldım, yıllar yılı aç/ Şükrederek kalktığım sofralarımda/ ya soğan ekmek olur, yahut bulamaç/ Hastalarım ölüm yataklarında/ Ne doktor yüzü gördüm ne ilaç/ Zaman zaman nankör çıktı, büyütüp okuttuğum/ Gölge vermedi çok kere diktiğim ağaç/ Devlet denince hep vergi geldi aklıma/ Jandarma deyince kırbaç/ En gümrah ırmaklarım boşuna akıp gitti/ Üç beş adım ötesinde toprağım vardı kıraç/ Gittim, yiğitçe döğüştüm gaza meydanlarında/ Ne tak-ı zaferler istedim ne taç/ Savaşta çiğnetmedim hilali düşmanlara/ Barışta düştü üstüme gölge gölge haç/ Yolsuz, okulsuz köylerim, kasabalarım hala alın terine muhtaç/ Ben Anadolu'yum, acılı, mahzun/ Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiiri tamamlamasının ardından, "Biz işte bu Türkiye'yi aldık, hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla kendi yüzyılının inşasına hazırlanan bir ülke haline getirdik." dedi.

Artık bu ülkede hiçbir çocuğun eğitim imkanlarına ulaşamamaktan dolayı mağdur olmadığının, 76 üniversiteden 208 üniversiteye, 81 vilayette üniversitesi olmayan ilin kalmadığının altını çizen Erdoğan, "Artık bu ülkede hiçbir vatandaşımız sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı için kahırlanmıyor. Artık 20 şehir hastanemiz var. Her ilde hastanelerimiz, ilçelerde aynı şekilde. Artık bu ülkede kimsenin aklına 'devlet' deyince zulüm gelmiyor. Tam tersine şefkat geliyor, hizmet geliyor. Artık bu ülkede ne ırmaklar boşa akıyor, ne tarlalar suya hasret kalıyor, ne gölge veren ağaçlar kuruyor. Artık bu ülkede ne doğal gazı, petrolü toprağın altına hapsediliyor ne güneşi boşa doğup batıyor ne rüzgarı boşa esiyor. Artık bu ülkede kimse yolsuz, okulsuz, esersiz, hizmetsiz köylerine ağıt yakmıyor. Anadolu, artık acılı ve mahzun değil, umutlu ve coşkulu bir şekilde geleceğine bakıyor. Sizler bu değişimi hem İstanbul'da hem kendi şehirlerinizde bizzat yaşayarak gördünüz." diye konuştu.

"Geriye, 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlamak kalıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz diyoruz ki gelin ülkemizi 21 yılda kurduğumuz bu güçlü eser ve hizmet altyapısının üzerinde çok daha yükseğe taşıyalım. Türkiye Yüzyılı'yla evlatlarımıza güvenli, huzurlu, müreffeh bir ülke, bir gelecek bırakalım. İlk turunu 14 Mayıs'ta yaptığımız cumhurbaşkanlığı seçiminde 27 milyonu aşkın oy ve yüzde 49,5'luk oranla bunun işaret fişeğini attınız. Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek, 323 milletvekiliyle iradenizin istikametini gösterdiniz. Şimdi geriye, 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlamak kalıyor. Buradan ayrıldıktan sonra hemen memleketlerinizi arayıp akrabalarınıza, eşinize, dostunuza, selamımızla birlikte '28 Mayıs'ta sandıkları sıkı tutmaları' mesajımızı iletmenizi istiyorum. Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım. 29 Mayıs İstanbul'un fethiyle bunu inşallah taçlandıralım. Gerilimden, çamur siyasetinden, provokasyondan medet uman fitnecilere inat 28 Mayıs'ta sandıkları 85 milyon olarak bayram yerine çevireceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine asla kapılmayacağız. Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bir haftamız var."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın deprem bölgesine gideceğini, pazar günü deprem bölgesinden iki vilayeti, salı günü yine bölgedeki iki kenti ziyaret edeceğini, bunlardan birinin Sivas olacağını söyleyen Erdoğan, "Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. 'Rabb'im bizi ülkemize ve milletimize hizmet yolundan ayırmasın.' diyorum. Coşkunuz, desteğiniz, ahde vefanız, kardeşliğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yeniden buluşmak, yeniden kucaklaşmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yarından itibaren yurt dışında oy kullanma işleminin başlayacağını hatırlatarak, "Bu konuda da hassasiyetleri yurt dışındaki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza bildirelim inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişinden önce AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birer konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşacağı salon tıklım tıklım dolarken, birçok vatandaş konuşmayı ayakta takip etti.

(Bitti)