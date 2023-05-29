Erdoğan 15 seçimde kazandı, Kılıçdaroğlu 10 seçimde kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılından beri girdiği 15 genel seçim, referandum ve yerel seçimi kazandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, Erdoğan'a karşı girdiği 10 seçimi de kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılından beri girdiği 15 genel seçim, referandum ve yerel seçimi kazandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, Erdoğan'a karşı girdiği 10 seçimi de kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos 2001'de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ( Ak Parti ) kurucu başkanlığını üstlendi. Milletvekili adayı olamadığı 3 Kasım 2002'deki genel seçimleri partisi Ak Parti, yüzde 34,28'lik oy oranıyla kazandı. 22 Temmuz 2007'deki genel seçimlerde oyların yüzde 46,58'ini alan Erdoğan, önceki genel seçimlere göre oy oranını yüzde 12,30 artırdı ve seçimleri ilk sırada tamamladı. Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran 2011'deki genel seçimlerde yüzde 49,83 oranında oy alarak bir önceki genel seçimlere göre oy oranını yüzde 3,17 arttırdı. 7 Haziran 2015 Genel Seçimler, 1 Kasım 2015 Erken Genel Seçimlerinde de AK Parti yarışı önde tamamladı.

2007'deki anayasa değişikliği referandumu sonrasında cumhurbaşkanının doğrudan halk oyuyla seçilmesi yönünde anayasada değişiklik yapıldı. Bu değişiklik sonrasındaki ilk cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ağustos 2014'te gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını koyan Erdoğan, seçimlerin ilk turunda aldığı yüzde 51,79'luk oy oranıyla ülkenin 12. cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan'ın 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen referandumdan da galip çıkması üzerine başkanlık sistemi getirildi. 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı oldu. Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ilk turunda aldığı yüzde 52,59 ile başkanlık sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak seçildi. Erdoğan, 14 Mayıs 2023'te 49,5'lik oy oranıyla birinci aday olmasına rağmen salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Erdoğan ikinci turdan zaferle çıktı. Erdoğan yüzde 52'nin üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumundan da galip ayrıldı.

AK Parti, Erdoğan'ın liderliğinde 2004 yerel seçimlerinde yüzde 42'lik oyla belediyelerde üstünlük sağladı. 2009 yerel seçimlerinde Erdoğan liderliğindeki AK Parti yüzde 39'la yine galip çıktı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimler ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerini de AK Parti birinci tamamladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun karnesi

Diğer yandan, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 10. seçimini de kaybetti. 22 Mayıs 2010 tarihinde CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı girdiği 10 yarışın da kaybedeni oldu.

Kılıçdaroğlu, 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu, 12 Haziran 2011 Genel Seçimler, 30 Mart 2014 Yerel Seçimler, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 7 Haziran 2015 Genel Seçimler, 1 Kasım 2015 Erken Genel Seçim, 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu, 24 Haziran 2018 Seçimleri, 31 Mart 2019 Yerel Seçim, 14 ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini kaybetti. - İSTANBUL

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023