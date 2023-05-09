Erdoğan: 14 Mayıs'ta sandık önünüze geldiğinde tepkinizi orada gösterin (2)

ADANA'DA KONUŞTU

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'ndan milletvekilleri, milletvekili adayları, belediye başkanları ve İl Başkanı Mehmet Ay da eşlik etti. Adanalıları kebaptan ve şalgamdan daha çok sevdiklerini belirterek sözlerine başlayan Erdoğan, "Adanalı merttir, yanlışa düşmez, vefası büyüktür. Reisini üzmez. Bu millet, akıllıdır. Malum kişileri getirmez başa. Buraya Aydın'dan geliyoruz. Aydın 65 bin kişiydi. Şimdi Adana'dayız, resmi rakamı aldım, 80 bin. Malum, Millet İttifakı var ya. Onlar da buradaymış galiba. Dün buradaydılar, ne yaptılar? Ben, Adanalı işini bilir diyorum. İnşallah haftaya pazar günü Adana, biz Ankara'dan balkon konuşması yaparken, Adana da buradan yapacak" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Adana milletvekili adaylarının tanıtımı yapıldı. Cumhur İttifakı'nın milletvekili adaylarını da sahneye davet eden Erdoğan, kendilerine başarılar diledi.

Can ÇELİK- Yaşar Can SERİNTÜRK/ ADANA,