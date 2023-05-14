Erciş'te oy verme işlemi başladı

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelinde olduğu gibi Van'ın Erciş ilçesinde de vatandaşlar saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için oy kullanan vatandaşlar, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Güvenlik güçlerinin sandık çevrelerinde tedbir aldığı ilçede şu ana kadar olumsuz bir durum gözlemlenmedi. - VAN