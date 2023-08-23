Erbil ile Bağdat arasında ortak tugaylar konusunda uzlaşma sağlanamadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı ve Irak Savunma Bakanlığı yetkilileri, Erbil ile Bağdat arasında kurulacak ortak tugayların göreve başlama tarihi konusunda anlaşmaya varamadı. Ortak tugayların terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele etmek için kurulması planlanıyor.

Erbil ile Bağdat arasında kurulacak ortay tugayların göreve başlama tarihi konusunda uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığından bir heyet ortak tugaylar konusunu görüşmek üzere Bağdat'ı ziyaret etti.

Erbil merkezli Rudaw TV'de yer alan habere göre, Peşmerge Bakanlığı ve Irak Savunma Bakanlığı yetkilileri ortak tugayların göreve başlama tarihi konusunda bir anlaşmaya varamadı.

Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Milletvekili Mervan Kereni de AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tugayların Irak Savunma Bakanlığından emir alacağını belirterek, "Irak Savunma Bakanı bize ne zaman bütçe yasası yürürlüğe girerse, o zaman bu tugaylar için gerekli şeylerin yapılacağını söyledi. Bu nedenle bu tugayların yakın zamanda kurulması ve görevine başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ortak tugayların, Erbil ve Bağdat arasında yer alan ve güvenlik boşluğu olduğu belirtilen bölgelerde terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele etmesi için kurulacağı belirtiliyor.